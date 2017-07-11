В воде обнаружен марганец природного происхождения.

Специалисты устанавливают источник загрязнения. Также организован лабораторный отбор проб воды. Его будут проводить ежесуточно, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

По словам замгубернатора Дмитрия Кудряшова, сейчас ведётся закуп простого и экономичного сорбентного материала для очистки воды. Кроме того, в Тайгу вылетела оперативная группа Сибирского регионального центра МЧС во главе с замначальника центра Александром Кузнецовым.

Пить тайгинскую воду нельзя. Поэтому для жителей организованы стационарные места, где установлены ёмкости с технической и питьевой водой. Тем, кто живёт вдали от цистерн, воду будут подвозить.

Режим ЧС в городе будет действовать до тех пор, пока воду не приведут в нормативное состояние.

Межведомственная комиссия устанавливает причины произошедшего.

Напомним, скандал с загрязнением питьевой воды марганцем разгорелся в Тайге в феврале этого года. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Под следствие попали генеральный директор и главный инженер городского «Водоканала». В июне фигурантом уголовного дела стал глава города Юрий Шелковников. Его подозревают в том, что он знал о загрязнении воды, но скрывал информацию от жителей.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что плохое качество воды стало причиной закрытия детского лагеря «Солнечный» и санатория «Лесная сказка» в Новокузнецком районе. Специалисты Роспотребнадзора выявили в ней превышение норм содержания сероводорода.