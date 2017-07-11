Для россиян, выезжающих на отдых, придумали новый сбор.

Его предлагают взимать с тех, кто отправляется на иностранные курорты. С такой инициативой выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, сообщает novokuznetsk.su.

Сумма может доходить до ста рублей в сутки. Все вырученные средства должны пойти на развитие инфраструктуры в Кубани, Крыме, Ростове-на-Дону и других перспективных туристических направлений России.

Своё предложение депутат направил главе Ростуризма Олегу Сафонову, В пояснительной записке отмечается, что эта мера должна поддержать отечественный туризм.

Ранее ВашГород.ру сообщал о предложении ввести курортный сбор на российских курортах. А накануне мы рассказывали, что в Краснодарском крае туристов уже заставили платить за воздух.