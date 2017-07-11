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Российских туристов хотят обложить новым налогом

Сегодня 15:07
856
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
1.bp.blogspot.com

Для россиян, выезжающих на отдых, придумали новый сбор.

Его предлагают взимать с тех, кто отправляется на иностранные курорты. С такой инициативой выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, сообщает novokuznetsk.su.

Сумма может доходить до ста рублей в сутки. Все вырученные средства должны пойти на развитие инфраструктуры в Кубани, Крыме, Ростове-на-Дону и других перспективных туристических направлений России.

Своё предложение депутат направил главе Ростуризма Олегу Сафонову, В пояснительной записке отмечается, что эта мера должна поддержать отечественный туризм.

Ранее ВашГород.ру сообщал о предложении ввести курортный сбор на российских курортах. А накануне мы рассказывали, что в Краснодарском крае туристов уже заставили платить за воздух.

Комментарии 13
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Дон Хенаро 44206
37 0
Я все жду а когда будет налог на выход из квартиры?
Вышел из подъезда, карточкой провел 100р списали...а деньги на ремонт асфальта который я испорчу подошвами своих ботинок)))
Друзья, а давайте в этом топике постить самые необычные и забавные идеи новых налоговых поборов?)))))
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Местная 8164
36 0
Оригинально: люди, предпочитающие отдых за границей "ненавязчивому" российскому сервису, обязаны будут оплачивать развитие этого самого "сервиса". Это с какой-такой стати?
Скоро, видимо, начнут сборы с владельцев иномарок в пользу развития отечественного автопрома, или что-нибудь ещё в этом же духе)))
А можно ещё драть налог с дождливых регионов в пользу засушливых, или наоборот))
У кого ещё какие идеи есть?)))
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читатель
29 0
Совсем у татупедов крышу снесло, весна вроде кончилась... А может стоит ввести налог для татупедов? опоздал на заседание минута -1000руликов, закрыл глаза более , чем на 2 секунды штраф 5000, не выполнил обещание предвыборное увольнение с конфискацией... с их зарплатами это вполне норм, зато как бюджет расти начнет....
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читатель
12 0
Дон Хенаро:
Я все жду а когда будет налог на выход из квартиры?
Вышел из подъезда, карточкой провел 100р списали...а деньги на ремонт асфальта который я испорчу подошвами своих ботинок)))
Друзья, а давайте в этом топике постить самые необычные и забавные идеи новых налоговых поборов?)))))
нельзя, вдруг кто из них прочитает и решит ввести, это опасно. Вы посмотрите на сатириков они только пошутят, а депутаты бегом выполнять и воплощать в реальность
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Дон Хенаро 44206
12 0
Местная:
Оригинально: люди, предпочитающие отдых за границей "ненавязчивому" российскому сервису, обязаны будут оплачивать развитие этого самого "сервиса". Это с какой-такой стати?
Скоро, видимо, начнут сборы с владельцев иномарок в пользу развития отечественного автопрома, или что-нибудь ещё в этом же духе)))
А можно ещё драть налог с дождливых регионов в пользу засушливых, или наоборот))
У кого ещё какие идеи есть?)))
Налог с иномарок уже есть))) и превышает стоимость самого автомобиля в той стране откуда поставляется) Таможенный сбор называется))))И деньги "типа" идут на развитие отечественного автопрома...

А вот идея с дождем интересная))))
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Дон Хенаро 44206
6 0
Совсем у татупедов крышу снесло, весна вроде кончилась... А может стоит ввести налог для татупедов? опоздал на заседание минута -1000руликов, закрыл глаза более , чем на 2 секунды штраф 5000, не выполнил обещание предвыборное увольнение с конфискацией... с их зарплатами это вполне норм, зато как бюджет расти начнет....
Отличная идея...но, боюсь, такой "налог" они не примут))))
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Местная 8164
4 0
Дон Хенаро:
Налог с иномарок уже есть))) и превышает стоимость самого автомобиля в той стране откуда поставляется) Таможенный сбор называется))))И деньги "типа" идут на развитие отечественного автопрома...

А вот идея с дождем интересная))))
Не, ну это разовый, это мало! Надо, чтоб каждый день капало в казну, а то отечественный автопром загнётся совсем))
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Иван
11 0
А Вы заметили,как аккуратно выразился депутат:" Средства ДОЛЖНЫ пойти на развитие инфраструктуры..." Но не факт,что пойдут...
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Некто
4 0
Мотивация,конечно сильная:" Дай папиросочку-у тебя штаны в полосочку!"
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-))
8 0
Наши законотворцы похоже черпают свое вдохновение из средневековых налоговых законов Англии, законодательницы моды в этом деле. К примеру налог на хвост собаки. Именно на хвост а не на саму собаку. Народ стал отрубать хвосты своим собакам. Отголосок этого налога дошел до XXI века в виде мнения что доберманы бульдоги и др. непременно должны быть бесхвостыми.
Или другой средневековый английский налог на окна. До сих пор его отголоски в Англии - окна Уже, меньшего размера чем европейские.
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с
2 0
Местная:
Оригинально: люди, предпочитающие отдых за границей "ненавязчивому" российскому сервису, обязаны будут оплачивать развитие этого самого "сервиса". Это с какой-такой стати?
Скоро, видимо, начнут сборы с владельцев иномарок в пользу развития отечественного автопрома, или что-нибудь ещё в этом же духе)))
А можно ещё драть налог с дождливых регионов в пользу засушливых, или наоборот))
У кого ещё какие идеи есть?)))
По окончании эксперемента введут налог на всех за нахождение и проживание на территории страны?
А если предоставишь справку с изб.участка что правильно проголосовал за кого требуется предоставят 3% или 5% скидки?
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настоящая цель нынешних налогов
4 0
Взимание непомерных налогов - это путь, вызывающий разбой, обогащение врага, приводящий к гибели государства.
Сюнь-цзы (313-238 гг. до н.э.). Древнекитайский философ, последователь Конфуция
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??
1 0
Местная:
Оригинально: люди, предпочитающие отдых за границей "ненавязчивому" российскому сервису, обязаны будут оплачивать развитие этого самого "сервиса". Это с какой-такой стати?
Скоро, видимо, начнут сборы с владельцев иномарок в пользу развития отечественного автопрома, или что-нибудь ещё в этом же духе)))
А можно ещё драть налог с дождливых регионов в пользу засушливых, или наоборот))
У кого ещё какие идеи есть?)))
Предлагаю брать налог с населения, которое живет на угле, т.е. там, где залегает уголь. Предлагаю всех посадить на "крючок" и брать штрафы за то, что не нравится властям.
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