Для россиян, выезжающих на отдых, придумали новый сбор.
Его предлагают взимать с тех, кто отправляется на иностранные курорты. С такой инициативой выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, сообщает novokuznetsk.su.
Сумма может доходить до ста рублей в сутки. Все вырученные средства должны пойти на развитие инфраструктуры в Кубани, Крыме, Ростове-на-Дону и других перспективных туристических направлений России.
Своё предложение депутат направил главе Ростуризма Олегу Сафонову, В пояснительной записке отмечается, что эта мера должна поддержать отечественный туризм.
Ранее ВашГород.ру сообщал о предложении ввести курортный сбор на российских курортах. А накануне мы рассказывали, что в Краснодарском крае туристов уже заставили платить за воздух.
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Вышел из подъезда, карточкой провел 100р списали...а деньги на ремонт асфальта который я испорчу подошвами своих ботинок)))
Друзья, а давайте в этом топике постить самые необычные и забавные идеи новых налоговых поборов?)))))
Скоро, видимо, начнут сборы с владельцев иномарок в пользу развития отечественного автопрома, или что-нибудь ещё в этом же духе)))
А можно ещё драть налог с дождливых регионов в пользу засушливых, или наоборот))
У кого ещё какие идеи есть?)))
Я все жду а когда будет налог на выход из квартиры?
Вышел из подъезда, карточкой провел 100р списали...а деньги на ремонт асфальта который я испорчу подошвами своих ботинок)))
Друзья, а давайте в этом топике постить самые необычные и забавные идеи новых налоговых поборов?)))))
Оригинально: люди, предпочитающие отдых за границей "ненавязчивому" российскому сервису, обязаны будут оплачивать развитие этого самого "сервиса". Это с какой-такой стати?
Скоро, видимо, начнут сборы с владельцев иномарок в пользу развития отечественного автопрома, или что-нибудь ещё в этом же духе)))
А можно ещё драть налог с дождливых регионов в пользу засушливых, или наоборот))
У кого ещё какие идеи есть?)))
А вот идея с дождем интересная))))
Налог с иномарок уже есть))) и превышает стоимость самого автомобиля в той стране откуда поставляется) Таможенный сбор называется))))И деньги "типа" идут на развитие отечественного автопрома...
А вот идея с дождем интересная))))
Или другой средневековый английский налог на окна. До сих пор его отголоски в Англии - окна Уже, меньшего размера чем европейские.
Оригинально: люди, предпочитающие отдых за границей "ненавязчивому" российскому сервису, обязаны будут оплачивать развитие этого самого "сервиса". Это с какой-такой стати?
Скоро, видимо, начнут сборы с владельцев иномарок в пользу развития отечественного автопрома, или что-нибудь ещё в этом же духе)))
А можно ещё драть налог с дождливых регионов в пользу засушливых, или наоборот))
У кого ещё какие идеи есть?)))
А если предоставишь справку с изб.участка что правильно проголосовал за кого требуется предоставят 3% или 5% скидки?
Сюнь-цзы (313-238 гг. до н.э.). Древнекитайский философ, последователь Конфуция
Оригинально: люди, предпочитающие отдых за границей "ненавязчивому" российскому сервису, обязаны будут оплачивать развитие этого самого "сервиса". Это с какой-такой стати?
Скоро, видимо, начнут сборы с владельцев иномарок в пользу развития отечественного автопрома, или что-нибудь ещё в этом же духе)))
А можно ещё драть налог с дождливых регионов в пользу засушливых, или наоборот))
У кого ещё какие идеи есть?)))