В Новокузнецке открылся крупный фестиваль «Неделя уличного искусства».

Он стартовал с мастер-класса по искусству татуировки. Своим опытом с новокузнечанами поделился художник из Литвы Иванас SAVAGE. Он ответил на вопросы горожан и продемонстрировал на деле владение искусством украшения тела.

По словам одного из организаторов фестиваля Юлии Шайдулиной, мастер-классом заинтересовались десятки жителей Новокузнецка.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, «Неделя уличного искусства» проходит при поддержке «Сибирской генерирующей компании». Она продлится до 15 июля. Финальным аккордом фестиваля станет грандиозное огненное шоу. Полную программу мероприятий можно посмотреть здесь.