Матчи во Дворце спорта кузнецких металлургов сделают зрелищнее
Сегодня 17:22
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Это станет возможным благодаря новому оборудованию.
Во Дворце спорта кузнецких металлургов в Новокузнецке устанавливают видеокуб. Медиаустройство разместится под сводами здания по центру ледовой арены, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Специалисты уверяют: подобное оборудование повышает зрелищность спортивных игр и других массовых мероприятий.
Сам видеокуб уже собран. В ближайшем будущем предстоят пуско-наладочные работы. Сроки их окончания пока не называются.
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