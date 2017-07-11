Это станет возможным благодаря новому оборудованию.

Во Дворце спорта кузнецких металлургов в Новокузнецке устанавливают видеокуб. Медиаустройство разместится под сводами здания по центру ледовой арены, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Специалисты уверяют: подобное оборудование повышает зрелищность спортивных игр и других массовых мероприятий.

Сам видеокуб уже собран. В ближайшем будущем предстоят пуско-наладочные работы. Сроки их окончания пока не называются.