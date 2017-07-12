В Новокузнецке начались торжества в честь Дня металлурга.

Основная праздничная площадка в этом году — в Заводском районе, сообщает пресс-служба городской администрации.

Первое праздничное мероприятие состоялось во вторник, 11 июля. На доме № 25 на проспекте Металлургов открыли мемориальную доску в честь Леонида Климасенко — легендарного директора Западно-Сибирского металлургического комбината, руководившего строительством практически всех цехов Запсиба.

В Новокузнецком художественном музее открылась фотовыставка, посвящённая 25-летию Евраза и Дню металлурга. На выставке представлены фотографии российских и зарубежных предприятий, а также репортажи с корпоративных и благотворительных проектов, которые компания реализует в регионах своего присутствия.

Праздничные вечерние гуляния в Центральном районе

Дата и время: 12 июля, 20:00−23:00

Место: Сад металлургов Центрального района

Горожан ждёт флешмоб и яркое представление с участием творческих коллективов Новокузнецка и вокально-инструментального ансамбля «Даллас» из Новосибирска, красочное шоу артистов оригинального жанра, а также развлекательные конкурсы и дискотека.

Семейный арт-фестиваль в Заводском районе

Дата и время: 13 июля, 16:00−23:00

Место: Сад металлургов Заводского района

Желающие могут вместе с детьми принять участие в мастер-классах по различным творческим направлениям, а знатоки металлургии проявить свою эрудицию в викторине, посвящённой 25-летию Евраза. В этот вечер можно будет бесплатно петь в караоке, рисовать песком, мастерить различные поделки, фотографироваться, танцевать. Самых активных и позитивных ждут призы и подарки. Завершится семейный арт-фестиваль дискотекой с участием новокузнецкой кавер-группы HollyWood.

Церемония памяти на Площади Побед

Дата и время: 14 июля, 10:00−11:00

Место: Площадь Побед

На Площади Побед пройдёт торжественное возложение цветов к Вечному огню и мемориалу боевой и трудовой славы кузнецких металлургов, после которого состоится посещение часовни иконы Божьей матери «Взыскание погибших».

Торжественное открытие скульптуры «Первый урок»

Дата и время: 14 июля, 11:00

Место: площадь у цирка

Подарок городу в виде скульптуры под названием «Первый урок» (автор — Владимир Керендитов) сделал городу губернатор области Аман Тулеев. Как ранее сообщал ВашГород.ру, она расположилась на площади у здания цирка. Скульптура представляет собой стоящих рядом взрослого льва и маленького львенка и символизирует первый урок жизни, который преподаёт родитель своему чаду. На открытие подготовлена детская программа. Ребят будут развлекать аниматоры, ростовые куклы, жонглёры. Также запланировано шоу мыльных пузырей и раздача мороженного.

Праздничный концерт и фейерверк в Заводском районе

Дата и время: 14 июля, 20:00−23:00

Место: Сад металлургов Заводского района

Горожан ждут концертные программы с участием творческих коллективов культурно-спортивного центра металлургов Евраза и звёзд российской эстрады — группы «Эскадрон» и Олега Газманова.

После концерта новокузнечане увидят праздничный салют.

Открытие многометрового портрета Ивана Бардина, выполненного в стиле граффити

Дата и время: 15 июля, 11:00

Место: сквер имени И.П. Бардина (улица Кирова, 28)

Это уже третий многометровый портрет выдающегося человека, который появится на улицах Новокузнецка. Международный фестиваль «Неделя уличного искусства», генеральным партнёром которого выступает СГК, подарил городу в 2015 и 2016 годах лики Владимира Маяковского и Фёдора Достоевского.

Заключительное шоу «Недели уличного искусства»

Дата и время: 15 июля, 11:00−23:00

Место: Площадь общественных мероприятий Центрального района

На главной площади города состоится заключительное шоу в рамках «Недели уличного искусства», проходящей при поддержке Сибирской генерирующей компании.

Заключительный день фестиваля начнется в 11:00 танцевальным чемпионатом в номинациях: хип-хоп, брейк-данс, олл-стайлз с участием DJ Marc Hype (Германия), судья — b-boy CIHAN (команда Rocking Skillz, Постсдам).

С 14:00 до 20:00 будет работать фотовыставка «Яркие моменты фестиваля» в формате «сушка», а также проходить перфоманс от граффити-художников и создание миниарт-объекта.

С 16:00 до 18:00 состоится торжественное закрытие фестиваля с концертной программой, в которой примут участие лучшие вокальные и танцевальные коллективы Новокузнецка и приглашенная хип-хоп кавер-группа «Подумай об этом» (Барнаул)

Завершением мероприятия станет грандиозное фаер-шоу. Подробнее о нём можно почитать здесь.

3D световое мэппинг-шоу «Аlхимия света»

Дата и время: 15 июля, 21:30−23:00

Место: Театральная площадь (проспект Металлургов, 20)

Как уже писал ВашГород.ру, шоу организует компания РУСАЛ. Дворец культуры и техники КМК превратится в огромный экран.

Новокузнечан и гостей нашего города ждёт захватывающее объёмное световое представление, разработанное с учётом геометрии здания, и интерактивная музыкально-развлекательная программа. Гости праздника станут не только зрителями, но и участниками действа. Подробности можно посмотреть здесь.

Кроме того, перед новокузнечанами выступит кавер-группа «Красный берег» из Новосибирска. Желающие могут потанцевать на дискотеке.

Напомним, на время праздничных мероприятий в Новокузнецке частично перекроют движение транспорта.