В России на протяжении уже нескольких лет продолжается спад на рынке жилья. Даже среди агентов недвижимости остаётся всё меньше оптимистов.

Так, по данным Российской Гильдии Гиэлторов, в прошлом году спад на рынке жилья был отмечен в 73 регионах страны. Незначительный рост цен на жилье отмечался только в трех городах страны: в Санкт-Петербурге, Челябинске и в Шахтах.

Как сообщает издание «Капитал страны», рынок жилья в стране сильно перегрет в течение нескольких лет строительство шло ударными темпами, и теперь предложение сильно превышает спрос. Сейчас в целом по стране объемы строительства жилья сокращаются темпами 5−10% в год.

Соответственно пока спрос и предложение не придут в гармонию цены на недвижимость продолжат падение. В зависимости от города цены, по прогнозам издания, могут рухнуть сразу на треть. Поэтому пока на рынке недвижимости продолжается «время покупателя».

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что в Новосибирске цены на вторичном рынке продолжают падать (-8,5%). Теперь в столице Сибири квадратный метр стоит 56 558 рублей. А за первое полугодие 2017 года в Новокузнецке и Кемерове цена квадратного метра на вторичном рынке выросла на 3 и 2,1% соответственно.