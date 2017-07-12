В России на протяжении уже нескольких лет продолжается спад на рынке жилья. Даже среди агентов недвижимости остаётся всё меньше оптимистов.
Так, по данным Российской Гильдии Гиэлторов, в прошлом году спад на рынке жилья был отмечен в 73 регионах страны. Незначительный рост цен на жилье отмечался только в трех городах страны: в Санкт-Петербурге, Челябинске и в Шахтах.
Как сообщает издание «Капитал страны», рынок жилья в стране сильно перегрет в течение нескольких лет строительство шло ударными темпами, и теперь предложение сильно превышает спрос. Сейчас в целом по стране объемы строительства жилья сокращаются темпами 5−10% в год.
Соответственно пока спрос и предложение не придут в гармонию цены на недвижимость продолжат падение. В зависимости от города цены, по прогнозам издания, могут рухнуть сразу на треть. Поэтому пока на рынке недвижимости продолжается «время покупателя».
Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что в Новосибирске цены на вторичном рынке продолжают падать (-8,5%). Теперь в столице Сибири квадратный метр стоит 56 558 рублей. А за первое полугодие 2017 года в Новокузнецке и Кемерове цена квадратного метра на вторичном рынке выросла на 3 и 2,1% соответственно.
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Попробуй продай новостройку.
Если продаешь квартиру через риелтора, то он говорит "ой, вы знаете, сейчас недвижимость очень подешевела!...", если хочушь через риелтора купить квартиру, то "имейте ввиду сейчас недвижимость очень подорожала"
Если продаешь квартиру через риелтора, то он говорит "ой, вы знаете, сейчас недвижимость очень подешевела!...", если хочушь через риелтора купить квартиру, то "имейте ввиду сейчас недвижимость очень подорожала"
На 31.12.2007 года (т.е. 10 лет назад) официальная цена за 1 кв. м. новостройки в центральном районе 31 000 рублей (при себестоимости 4000 рублей за кв. м.) причем до "официального объявления кризиса олигарками населению" и до деноминации рубля в 2014 году.
Инфляция (в этом году 5%) за 10 лет составила 85%, поднимая цену до 57 000 (что в принципе и видим по новосибирску).
На цену жилья на "б/у рынке" действуют несколько важных жестких аспектов: износ здания/инфраструктуры/содержание и налоги
- на монолит построенный по всем правилам 150 лет использования, на все остальное меньше (не покузайте халупки в металокаркасных домишках-высотках типа нового годода), то есть в год цена падает на 0,7%
- на инфраструктурные услуги качество которых упало за 10 лет на 20-30 процентов (а где то и до 70%), цена растет ежегодно на 5%
- содержание (1,2%) и налоги (1,5%) по кадастровой
Складываем 0,7+5+1,2+1,5=8,4%, то есть это нормальное снижение для б/у жилья в год .. от рыночной цены за кв. м. ... где тут резко? Это нормально.
Рост рынка же должен обеспечиваться ростом экономики административного субъекта, а если из кубаса в офшоры уходит не только прибыль интервентов, но и обтулииный бяджет, то и роста не будет.. а только снижение что мы и видим последние 20 лет по всей области, и с 2008 года как до власти щегловские шкуряки дорвалися.
А темпы строительства тут ни причем, как и многое другое выдуманное агентами капитализма и армией чиговноежиков. Учите матчасть.