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Новокузнечан зовут пробежаться ради помощи детям

Сегодня 07:20
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Самих победителей забега ждут отличные призы.

В Новокузнецке во второй раз пройдёт «Благотворительный забег». Он будет приурочен ко Дню физкультурника. Все вырученные средства организаторы направят на помощь талантливым спортивным ребятишкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (детям из малоимущих, многодетных семей).

Как рассказала ВашГород.ру организатор проекта, директор благотворительного фонда «Юмас» Ирина Ермакова, впервые «Благотворительный забег» в Новокузнецке прошёл 4 сентября 2016 году. В нём приняли участие более 40 горожан. Тогда удалось собрать 22 050 рублей, благодаря которым воспитанники детского дома № 5 получили новенькую осеннюю обувь.

«Благотворительный забег-2017» назначен на 13 августа. Пробежаться ради помощи детям приглашают мужчин, женщин, подростков. Взрослым предстоит преодолеть дистанцию 1300 метров, подросткам — 550 метров. Участники стартуют у входа в парк имени Гагарина со стороны кинотеатра «Коммунар».

Победителей по традиции ждут подарки от партнёров мероприятия. Среди призов — велосипед, скейт, подарочные сертификаты и абонементы на посещение спортивных, обучающих, развлекательных центров, цветы и фотосессии для женщин.

Подать заявку на участие можно в официальной группе «Благотворительного забега-2017» во «ВКонтакте». К слову, регистрация участников продлится вплоть до начала мероприятия. В день забега зарегистрироваться можно будет в парке Гагарина на площади у «Планетария».

Стоимость участия для юных горожан от 14 до 16 лет составляет 300 рублей. Для тех, кто старше 16 лет, — 500 рублей.

Комментарии 7
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местный-2
0 7
Благотворительный фонд "ЮМАС" создан в память о широчайшей души человеке, который никогда и никого не оставлял в беде! Приходил на помощь всем нуждающимся! Это Асаилов Юрий Моисеевич.
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Екарный бабай
14 0
Благотворительный фонд "ЮМАС" создан в память о широчайшей души человеке, который никогда и никого не оставлял в беде! Приходил на помощь всем нуждающимся! Это Асаилов Юрий Моисеевич.
Ну ты и прикололся.
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1
19 0
Надо наших депутатов и администрацию выгнать на этот благотворительный забег. Деньгами поделятся, посмотрят как город хоть выглядит, да жирок растрясут.
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местный-2
2 0
Ну ты и прикололся.
Решил узнать более подробно о фонде.В самом ролике эта информация вскользь проскочила.....даже не знаю,почему???
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z
0 26
То есть этот забег официально разрешен амдисинтрацией и таким образом чиговноежики официально признают, что финансирование детства не соответствует минимальным стандартам обеспечению детей обувью?
А слабо уделить время и внимание этим детям?
И почему только дд №5? Почему обувь? Может детям хочется книжку?
В целом капиталистический блатняк развлекается прикрываясь чужим авторитетом?
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