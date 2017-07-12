Самих победителей забега ждут отличные призы.

В Новокузнецке во второй раз пройдёт «Благотворительный забег». Он будет приурочен ко Дню физкультурника. Все вырученные средства организаторы направят на помощь талантливым спортивным ребятишкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (детям из малоимущих, многодетных семей).

Как рассказала ВашГород.ру организатор проекта, директор благотворительного фонда «Юмас» Ирина Ермакова, впервые «Благотворительный забег» в Новокузнецке прошёл 4 сентября 2016 году. В нём приняли участие более 40 горожан. Тогда удалось собрать 22 050 рублей, благодаря которым воспитанники детского дома № 5 получили новенькую осеннюю обувь.

«Благотворительный забег-2017» назначен на 13 августа. Пробежаться ради помощи детям приглашают мужчин, женщин, подростков. Взрослым предстоит преодолеть дистанцию 1300 метров, подросткам — 550 метров. Участники стартуют у входа в парк имени Гагарина со стороны кинотеатра «Коммунар».

Победителей по традиции ждут подарки от партнёров мероприятия. Среди призов — велосипед, скейт, подарочные сертификаты и абонементы на посещение спортивных, обучающих, развлекательных центров, цветы и фотосессии для женщин.

Подать заявку на участие можно в официальной группе «Благотворительного забега-2017» во «ВКонтакте». К слову, регистрация участников продлится вплоть до начала мероприятия. В день забега зарегистрироваться можно будет в парке Гагарина на площади у «Планетария».

Стоимость участия для юных горожан от 14 до 16 лет составляет 300 рублей. Для тех, кто старше 16 лет, — 500 рублей.