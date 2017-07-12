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В России вступили в силу новые правила перевозки детей

Сегодня 07:00
1291
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gorsovety.ru

Они начали действовать сегодня, 12 июля.

Как ранее писал ВашГород.ру, теперь перевозить детей в возрасте до семи лет можно только с помощью детских удерживающих систем. Какие-либо аналоги использовать нельзя. Кроме того, запрещается оставлять дошкольников в автомобиле на время его стоянки без присмотра взрослых.

Ребятишек от 7 до 11 лет на заднем сиденье можно пристёгивать обычными ремнями безопасности или использовать детское удерживающее устройство. Перевозить маленьких пассажиров (от 7 до 11 лет) на переднем сиденье можно только с использованием детских удерживающих устройств.

Запрещается перевозить детей в возрасте до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Отметим, изменения в ПДД также касаются правил обгона. Если водитель выехал на обгон в разрешённом месте (через прерывистую линию), а заканчивает его через сплошную, в запрещённом месте, то в этом случае автомобилист будет 100% виноват и может быть лишён прав через суд. При этом в новой редакции ПДД ничего не сказано о том, как быть, если автомобиль оказался за пределами сплошной линии разметки одним колесом.

Комментарии 8
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Прынц на сером "козле"
27 1
А есть понятие - детская удерживающая система? Что это?!
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5 0
Надо не автокресла покупать, а детскую удерживающую систему)))))
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Читатель
0 0
А есть понятие - детская удерживающая система? Что это?!
ГОСТ Р 41.44—2005 утвержден приказом Ростехрегулирования № 318-ст от 20.12.2005 года с датой введения в действие с 1 января 2007 года. ГОСТ гласит:

Детская удерживающая система (удерживающее устройство) (сhild restraint systems): Совокупность элементов, состоящая из лямок или гибких элементов с пряжками, регулирующих устройств, деталей крепления и, в некоторых случаях, дополнительного устройства (например, детской люльки, съемного детского кресла, дополнительного сиденья и/или противоударного экрана), которое может быть прикреплено к внутренней части кузова автотранспортного средства. Устройство должно быть сконструировано таким образом, чтобы в случае столкновения или резкого торможения транспортного средства уменьшить опасность ранения ребенка, находящегося в удерживающем устройстве, путем ограничения подвижного его тела.
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5 1
Не пойму из этого ГОСТа.
бустеры и треугольники можно использовать? Для детей от 3 до 7 лет.
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Читатель
3 3
Не пойму из этого ГОСТа.
бустеры и треугольники можно использовать? Для детей от 3 до 7 лет.
с 7 лет. Гост получается действительным, но с изменениями на сегодняшний день.
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0 0
с 7 лет. Гост получается действительным, но с изменениями на сегодняшний день.
Ребятишек от 7 до 11 лет на заднем сиденье можно пристёгивать обычными ремнями безопасности или использовать детское удерживающее устройство. <----- вот так вы и читаете! !!!!! детей в возрасте до семи лет можно только с помощью детских удерживающих систем!!!!
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Читатель
0 0
Ребятишек от 7 до 11 лет на заднем сиденье можно пристёгивать обычными ремнями безопасности или использовать детское удерживающее устройство. <----- вот так вы и читаете! !!!!! детей в возрасте до семи лет можно только с помощью детских удерживающих систем!!!!
Бустер - это тоже детская удерживающая система группы III
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1
0 0
Виды детских удерживающих систем

Для безопасной перевозки детей в автомобиле существуют автокресла, бустеры, накладки на стационарный ремень безопасности.
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