Они начали действовать сегодня, 12 июля.
Как ранее писал ВашГород.ру, теперь перевозить детей в возрасте до семи лет можно только с помощью детских удерживающих систем. Какие-либо аналоги использовать нельзя. Кроме того, запрещается оставлять дошкольников в автомобиле на время его стоянки без присмотра взрослых.
Ребятишек от 7 до 11 лет на заднем сиденье можно пристёгивать обычными ремнями безопасности или использовать детское удерживающее устройство. Перевозить маленьких пассажиров (от 7 до 11 лет) на переднем сиденье можно только с использованием детских удерживающих устройств.
Запрещается перевозить детей в возрасте до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
Отметим, изменения в ПДД также касаются правил обгона. Если водитель выехал на обгон в разрешённом месте (через прерывистую линию), а заканчивает его через сплошную, в запрещённом месте, то в этом случае автомобилист будет 100% виноват и может быть лишён прав через суд. При этом в новой редакции ПДД ничего не сказано о том, как быть, если автомобиль оказался за пределами сплошной линии разметки одним колесом.
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Детская удерживающая система (удерживающее устройство) (сhild restraint systems): Совокупность элементов, состоящая из лямок или гибких элементов с пряжками, регулирующих устройств, деталей крепления и, в некоторых случаях, дополнительного устройства (например, детской люльки, съемного детского кресла, дополнительного сиденья и/или противоударного экрана), которое может быть прикреплено к внутренней части кузова автотранспортного средства. Устройство должно быть сконструировано таким образом, чтобы в случае столкновения или резкого торможения транспортного средства уменьшить опасность ранения ребенка, находящегося в удерживающем устройстве, путем ограничения подвижного его тела.
бустеры и треугольники можно использовать? Для детей от 3 до 7 лет.
бустеры и треугольники можно использовать? Для детей от 3 до 7 лет.
Для безопасной перевозки детей в автомобиле существуют автокресла, бустеры, накладки на стационарный ремень безопасности.