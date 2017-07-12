Они начали действовать сегодня, 12 июля.

Как ранее писал ВашГород.ру, теперь перевозить детей в возрасте до семи лет можно только с помощью детских удерживающих систем. Какие-либо аналоги использовать нельзя. Кроме того, запрещается оставлять дошкольников в автомобиле на время его стоянки без присмотра взрослых.

Ребятишек от 7 до 11 лет на заднем сиденье можно пристёгивать обычными ремнями безопасности или использовать детское удерживающее устройство. Перевозить маленьких пассажиров (от 7 до 11 лет) на переднем сиденье можно только с использованием детских удерживающих устройств.

Запрещается перевозить детей в возрасте до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Отметим, изменения в ПДД также касаются правил обгона. Если водитель выехал на обгон в разрешённом месте (через прерывистую линию), а заканчивает его через сплошную, в запрещённом месте, то в этом случае автомобилист будет 100% виноват и может быть лишён прав через суд. При этом в новой редакции ПДД ничего не сказано о том, как быть, если автомобиль оказался за пределами сплошной линии разметки одним колесом.