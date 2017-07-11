В компании заверяют, что это выгоднее и удобнее для самих клиентов.

С 12 июля услуги связи стали дороже для абонентов «Билайна». Повышение платы коснулось тех, кто пользуется старыми тарифами.

Абонентов переводят на пакетные тарифы, появившиеся в мае. Для жителей Москвы плата тогда выросла на 10−40 процентов. При этом интернет-трафик в большинстве тарифов также увеличился. К примеру, второй по стоимости тариф подорожал на 10 процентов до 551 рубля в месяц, трафик вырос с 5 до 6 Гб, а голосовая связь сократилась с 500 до 400 минут, пишут «Ведомости».

По словам пресс-секретаря «Вымпелкома» Анны Айбашевой, подорожали архивные тарифы, которые сейчас уже не продаются. При этом оператор увеличил пакет мобильного интернета в ряде этих тарифных планов в среднем на 1 Гб.

Это гораздо выгоднее, чем покупать какие-то дополнительные опции, подключать их, и это гораздо удобнее, когда вы сразу знаете, что на вашем тарифном плане то количество мобильного интернета, которое соответствует вашим потребностям. Стоимость меняется крайне незначительно. Мы надеемся, что эти изменения будут оценены нашими клиентами, которым не хватает мобильного интернета, — цитирует BFM.ru Анну Айбашеву.

Как отмечает издание, к началу лета все операторы «большой четвёрки» отказались от безлимитных тарифных планов.