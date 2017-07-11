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Крупный мобильный оператор повысил тарифы на связь

Сегодня 09:53
962
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
media2.fdncms.com

В компании заверяют, что это выгоднее и удобнее для самих клиентов.

С 12 июля услуги связи стали дороже для абонентов «Билайна». Повышение платы коснулось тех, кто пользуется старыми тарифами.

Абонентов переводят на пакетные тарифы, появившиеся в мае. Для жителей Москвы плата тогда выросла на 10−40 процентов. При этом интернет-трафик в большинстве тарифов также увеличился. К примеру, второй по стоимости тариф подорожал на 10 процентов до 551 рубля в месяц, трафик вырос с 5 до 6 Гб, а голосовая связь сократилась с 500 до 400 минут, пишут «Ведомости».

По словам пресс-секретаря «Вымпелкома» Анны Айбашевой, подорожали архивные тарифы, которые сейчас уже не продаются. При этом оператор увеличил пакет мобильного интернета в ряде этих тарифных планов в среднем на 1 Гб.

Это гораздо выгоднее, чем покупать какие-то дополнительные опции, подключать их, и это гораздо удобнее, когда вы сразу знаете, что на вашем тарифном плане то количество мобильного интернета, которое соответствует вашим потребностям. Стоимость меняется крайне незначительно. Мы надеемся, что эти изменения будут оценены нашими клиентами, которым не хватает мобильного интернета, — цитирует BFM.ru Анну Айбашеву.

Как отмечает издание, к началу лета все операторы «большой четвёрки» отказались от безлимитных тарифных планов.

Комментарии 10
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читатель
9 0
Многие и сидели на этих тарифах потому, что их там все устраивало, это не устраивало только самого оператора... Это как из анекдота, компания пейджер никак не могла обанкротиться и закрыться, тк Вася Иванов по прежнему пользовался их услугами и не хотел от них уходить, как все остальные
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Эн
13 0
Почему об увеличении тарифов билайна мы узнаем из новостей ? А сам оператор тупо снимает деньги , не предупреждая . Связь билайновская стала намного хуже .
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Свой
0 0
У меня архивный тариф Всё за 300,который по 400 минут ещё - не изменился,а вот второй номер,которым почти не пользуюсь,с тарифом Ноль Сомнений изменился,раньше внутри сети было бесплатно,а с сегодняшнего дня 1,2 рубля минута.Дежурный домашний телефон без абонентской платы,лежит и есть пить не просит,только по случаю,на том и спасибо.Одну хитрость только поймал сегодня - Будь в курсе плюс услуга откуда-то взялась у меня,по рублю в день вычет,отключил к чертям собачьим,так что проверьте в личных кабинетах,курочка по зёрнышку клюёт,глаз да глаз нужен.
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Ольга
0 0
У меня архивный тариф Всё за 300,который по 400 минут ещё - не изменился,а вот второй номер,которым почти не пользуюсь,с тарифом Ноль Сомнений изменился,раньше внутри сети было бесплатно,а с сегодняшнего дня 1,2 рубля минута.Дежурный домашний телефон без абонентской платы,лежит и есть пить не просит,только по случаю,на том и спасибо.Одну хитрость только поймал сегодня - Будь в курсе плюс услуга откуда-то взялась у меня,по рублю в день вычет,отключил к чертям собачьим,так что проверьте в личных кабинетах,курочка по зёрнышку клюёт,глаз да глаз нужен.
У меня тоже тариф Все за 300... Сегодня детализацию сделала, оказывается уже неделю снимают по 11р в день...
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сова
0 0
У меня тоже тариф Все за 300... Сегодня детализацию сделала, оказывается уже неделю снимают по 11р в день...
У меня такой же тариф. С 1 июля стали снимать по 11 руб. Они предупреждали SMS.
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сова
3 1
У меня тоже тариф Все за 300... Сегодня детализацию сделала, оказывается уже неделю снимают по 11р в день...
Как это у вас есть домашний телефон без абонентской платы? Не легально подключенный что ли? Такого по-моему не существует уже давно.
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Местная 8195
2 0
Билайн всегда отличался непомерным аппетитом. Давно ушла от этого оператора и не жалею ни капли.
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z
0 0
Так как реальные доходы населения упали, то предыдущие методы "предоставления за те же деньги, но иллюзорно большего объема услуг" уже не действуют, поэтому большинство операторов изменяет тарифы удешевляя их в среднем на 10%-30% чтобы удержать клиента и уровень расходов на мобильную связь (при прибыли в 175% ... или в 350% как у интернет провайдеров, чего бы не снизить то?).
Билайну же приходится поднять цены на тарифы, чтобы часть клиентосов отвалилась, так как слишком много набилось в "низкоморжовые" тарифы, что снижает возможность оказывать качественную связь и получать высокую прибыль.
Нормальный сброс, желающих поэкономить.
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сова
0 0
Местная:
Билайн всегда отличался непомерным аппетитом. Давно ушла от этого оператора и не жалею ни капли.
Если не секрет, поделитесь, какая связь дешевле? Мне только для звонков она нужна. Интернетом по телефону не пользуюсь.
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Ветер перемен...
1 0
Ухожу с Билайн. До оператора хрен дозвониться,интернет конченейший,виснит,мурыжи,мурыжит,все нервы вытрепал. Светлакову по ушам с...ка надавать.
}8-(
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