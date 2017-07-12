Специалисты Рособрнадзора поставили под сомнение информацию о школьных медалистах.

По мнению главы ведомства Евгения Семченко, представленные показатели нереально высоки. В некоторых регионах России каждый пятый выпускник окончил школу с медалью, пишет novokuznetsk.su.

К примеру, в среднем по стране только 10 процентов выпускников имеют медали за успешную учёбу, а в Карачаево-Черкессии этот показатель достиг 20 процентов, в Адыгее и Кабардино-Балкарии — 17,7 процента и 17,3 процента соответственно.

Ранее ВашГород.ру сообщал о количестве медалистов и стобалльников по ЕГЭ в Новокузнецке.