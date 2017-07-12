В центре Новокузнецка сносят барак, чтобы построить 15-этажный дом
Сегодня 12:05
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В Новокузнецке на улице Батюшкова, 3 «А» полным ходом идёт снос двухэтажного барака, на этом месте собираются построить современный многоквартирный дом.
Сносимый дом является последним малоэтажным зданием в этом микрорайоне. В доме находилось 8 квартир. Сейчас собственников переселили в Новоильинский микрорайон, причём, как утверждают местные жители, кроме новых квартир жильцам выделили деньги на новую мебель и бытовую технику, а старые вещи остались в доме.
По словам новокузнечан, на месте барака появится одноподъездный 15-этажный жилой дом.
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Жители может и утверждают,но ???
Есть ли вообще какая-то договоренность в бумажном виде?