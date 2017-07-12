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Недвижимость и строительство

В центре Новокузнецка сносят барак, чтобы построить 15-этажный дом

Сегодня 12:05
1700
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке на улице Батюшкова, 3 «А» полным ходом идёт снос двухэтажного барака, на этом месте собираются построить современный многоквартирный дом.

Сносимый дом является последним малоэтажным зданием в этом микрорайоне. В доме находилось 8 квартир. Сейчас собственников переселили в Новоильинский микрорайон, причём, как утверждают местные жители, кроме новых квартир жильцам выделили деньги на новую мебель и бытовую технику, а старые вещи остались в доме.

По словам новокузнечан, на месте барака появится одноподъездный 15-этажный жилой дом.

Комментарии 6
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13 1
Ничего себе, первый раз слышу, что деньги еще дают на новую технику и мебель!
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Саныч
11 1
Ничего себе, первый раз слышу, что деньги еще дают на новую технику и мебель!
Так это бараки в Абашево и Куйбышево долго сносят, так как там земля никому не нужна. А в центре даже людям бабки на вещи дают лишь бы побыстрее уехали)) Интересно, кто застройщик?
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местный-2
3 0
Ничего себе, первый раз слышу, что деньги еще дают на новую технику и мебель!
" как утверждают местные жители, кроме новых квартир жильцам выделили деньги на новую мебель и бытовую технику"
_________
Жители может и утверждают,но ???
Есть ли вообще какая-то договоренность в бумажном виде?
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бревно Ленина
6 0
... и ещё детям дают мороженое, а бабам мужиков. И реки в той стране молочные, а берега кисельные...
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1
0 0
Никакой это не барак. Учите матчасть, ВГ.
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