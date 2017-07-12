В Новокузнецке на улице Батюшкова, 3 «А» полным ходом идёт снос двухэтажного барака, на этом месте собираются построить современный многоквартирный дом.

Сносимый дом является последним малоэтажным зданием в этом микрорайоне. В доме находилось 8 квартир. Сейчас собственников переселили в Новоильинский микрорайон, причём, как утверждают местные жители, кроме новых квартир жильцам выделили деньги на новую мебель и бытовую технику, а старые вещи остались в доме.

По словам новокузнечан, на месте барака появится одноподъездный 15-этажный жилой дом.