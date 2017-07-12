На скамью подсудимых сядут четыре человека.

Как ранее писал ВашГород.ру, ЧП произошло в Междуреченске 31 мая 2016 года. Тогда обрушились перекрытия пяти этажей жилого дома на улице Весенней, 16. Погибли два человека, трое попали в больницу. В спасательной операции принимали участие полтысячи человек, разбор завалов продолжался 12 часов.

Обвиняемыми по делу признали четырёх человек — собственника нежилого помещения, расположенного в доме, и рабочих.

Как уточняет пресс-служба прокуратуры Кемеровской области, трое рабочих проводили несогласованные строительные работы по капитальному ремонту кладки простенка дома. Нанял их 57-летний собственник нежилого помещения. При этом у рабочих не было специального строительного образования, и соответствующую подготовку они не проходили.

В результате изменения (уменьшения) геометрических размеров сечения простенка нагрузка, действующая на него, превысила его несущую способность. Вследствие допущенных нарушений правил безопасности 31 мая 2016 года около 17 часов 20 минут произошло обрушение части стены дома, повлекшее по неосторожности смерть двух человек лиц на месте происшествия, а также крупный ущерб собственникам жилых и нежилых помещений, расположенных в доме, на общую сумму 85 миллионов 467 тысяч рублей, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Первый заместитель прокурора Кемеровской области Владимир Сыроватко утвердил обвинительное заключение. После того, как обвиняемые получат копии заключения, дело будет направлено в Междуреченский городской суд для рассмотрения по существу.