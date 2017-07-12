Сегодня один из крупнейших операторов сотовой связи поднял цены на услуги.

Напомним, связь стала дороже для абонентов «Билайна». ВашГород.ру решил поинтересоваться, какой мобильной связью чаще всего пользуются кузбассовцы, и почему.

Предлагаем принять участие в нашем опросе.