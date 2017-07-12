Какой мобильный оператор лучше — опрос на ВашГород.ру
Сегодня 13:05
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Сегодня один из крупнейших операторов сотовой связи поднял цены на услуги.
Напомним, связь стала дороже для абонентов «Билайна». ВашГород.ру решил поинтересоваться, какой мобильной связью чаще всего пользуются кузбассовцы, и почему.
Предлагаем принять участие в нашем опросе.
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остальное от лукавого, у одного одни плюшки-печенюшки, у другого другие опции более симпатичные. а в целом все дерут примерно одинаково.
Билайну было бы,неплохо,наоборот где-то,что-то снизить и тогда задушил бы конкурентов.Но без конкуренции появится монополия и трындец.
Билайну было бы,неплохо,наоборот где-то,что-то снизить и тогда задушил бы конкурентов.Но без конкуренции появится монополия и трындец.