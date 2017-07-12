Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирцев ждёт дождливая неделя с грозами

Какой мобильный оператор лучше — опрос на ВашГород.ру

Сегодня 13:05
1202
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
protarif.info

Сегодня один из крупнейших операторов сотовой связи поднял цены на услуги.

Напомним, связь стала дороже для абонентов «Билайна». ВашГород.ру решил поинтересоваться, какой мобильной связью чаще всего пользуются кузбассовцы, и почему.

Предлагаем принять участие в нашем опросе.

Комментарии 13
Добавить комментарий
аватар
вик
7 0
Билайн перестаёт нравится . Связь хуже стала и интернет плохо ловит . Да ещё и без предупреждения тариф подняли . Пока не знаю , какой оператор лучше ...
ответить
аватар
Прынц на сером "козле"
8 7
Пользуюсь мтс . Связь местами ,конечно, " не але ", но тариф очень выгодный. 200рэ за абонентскую плату,где 10Гбайт интернета и 600 минут на все сети... + отсутствие роуминга .. Билайн нервно курит в сторонке со своими тарифами
ответить
аватар
Денис
4 1
Пользуюсь мтс . Связь местами ,конечно, " не але ", но тариф очень выгодный. 200рэ за абонентскую плату,где 10Гбайт интернета и 600 минут на все сети... + отсутствие роуминга .. Билайн нервно курит в сторонке со своими тарифами
А что за тариф? Архивный поди?
ответить
аватар
Прынц на сером "козле"
0 1
А что за тариф? Архивный поди?
Нет,не архивный.Просто закрытый.. Таких в продаже и нет...
ответить
аватар
Белка
2 2
У меня Теле2, абон.плата 120 рэ. в месяц,1гб, . У мужа 200 рэ/мес,3гб- все устраивает.
ответить
аватар
самый лучший мобильный оператор - свой,
0 0
когда ты генеральный директор.
остальное от лукавого, у одного одни плюшки-печенюшки, у другого другие опции более симпатичные. а в целом все дерут примерно одинаково.
ответить
аватар
ЖительN
0 0
Для разговоров теле2, для инета архивный тариф мтс без ограничений со скоростью 4мб
ответить
аватар
TigerShot89 9747
0 3
Если вам постоянно нужен интернет, то Мегафон по прежнему на 1 месте даже несмотря на тарифы...
ответить
аватар
Свой
1 3
Пока,судя по опросу,Билайн на первом месте,что в общем-то не удивляет.У меня почти вся родня.друзья,сослуживцы,на Билайне,в телефоне больше 90% билайновские номера занимают.Редко кого встретишь с другим номером,как правило это второй,второстепенный номер.
Билайну было бы,неплохо,наоборот где-то,что-то снизить и тогда задушил бы конкурентов.Но без конкуренции появится монополия и трындец.
ответить
аватар
Имя есть
4 0
Нет,не архивный.Просто закрытый.. Таких в продаже и нет...
Молодец, посоветовал, спасибо! )))
ответить
аватар
.
0 0
Молодец, посоветовал, спасибо! )))
Да кому ты веришь ))) Врет он, как сивый мерен )
ответить
аватар
.
0 0
Пока,судя по опросу,Билайн на первом месте,что в общем-то не удивляет.У меня почти вся родня.друзья,сослуживцы,на Билайне,в телефоне больше 90% билайновские номера занимают.Редко кого встретишь с другим номером,как правило это второй,второстепенный номер.
Билайну было бы,неплохо,наоборот где-то,что-то снизить и тогда задушил бы конкурентов.Но без конкуренции появится монополия и трындец.
Что за брееееееееееееееед )))) С билайна уже давно все убежали, у кого хоть немного ума остались и кто денежки свои считает, а не дарит их за лейбу и довольную харю светлакова )))
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ