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Самозанятых кузбассовцев освободили от налогов

Сегодня 14:46
874
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
jonessewandvac.com

Работать «на себя» без уплаты налогов смогут массажисты, фотографы, парикмахеры и представители ряд других профессий.

Кузбасские депутаты расширили список самозанятых жителей, кому не нужно платить налоги. К домработницам, няням (сиделкам) и репетиторам добавились мастера по ремонту домов и квартир, а также по ремонту обуви, изделий из кожи, одежды.

«Налоговые каникулы» установлены и для тех, кто предоставляет парикмахерские и медицинские услуги (в частности, массаж), организовывает свадьбы и юбилеи, ремонтирует компьютеры и предметы личного потребления и хозяйственно-бытового назначения. Не нужно платить налоги самозанятым в производстве одежды и обуви. Спокойно зарабатывать деньги могут фотографы.

«Налоговые каникулы» для этих категорий кузбассовцев продлятся до конца этого года и будут действовать в 2018 году.

Чтобы «отгулять» налоговые каникулы для самозанятых, нужно встать на налоговый учёт, сообщив о своём роде занятий в ИФНС по месту жительства самозанятого или в ИФНС по месту пребывания. После этого можно рассчитывать на освобождение в ближайшие два года от: подоходного налога, то есть НДФЛ, и страховых взносов, — уточняет пресс-служба Совета народных депутатов Кемеровской области.

Отмечается, что легализация самозанятых граждан позволит получить достоверную информацию о количестве предпринимателей в области, контролировать и иметь возможность поддерживать малый бизнес. А у самозанятых появится возможность получать кредиты и гранты, заключать договоров, отстаивать свои права в суде, фиксировать трудовой стаж и производить пенсионные накопления.

Комментарии 8
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Прохожий
19 0
Ну ну.После этих "каникул" начислят налогов за два прошлых года!Нет им веры!
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Дали
16 0
Ну ну.После этих "каникул" начислят налогов за два прошлых года!Нет им веры!
Ну они честно признают, что хотят спалить всех самозанятых, чтобы потом за них отдельно взяться.
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массажист
6 0
Ну ну.После этих "каникул" начислят налогов за два прошлых года!Нет им веры!
Ага, счас !)
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местный-2
8 0
Ну они честно признают, что хотят спалить всех самозанятых, чтобы потом за них отдельно взяться.
Даже никаких сомнений,что именно так и будет.
Пока заманивают пряником,чтобы взять всех оптом позднее.
Запущена такая машина,что тебе не дадут чихнуть и не будешь знать кого винить.
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1
13 0
Пусть идут....далеко..в....(!)... инициаторы.
Люди! Не верьте ИМ! Не будет вам льгот, как красиво они тут описали.
Работайте на себя.
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1
14 0
Депутаты, поднимите себе зарплату в два раза, как в Красноярске, и пожалуйста, больше НЕ ДУМАЙТЕ о своей работе и народе! Отдыхайте больше. Народу и так с вами )(реново живется.
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123
4 0
Ну они честно признают, что хотят спалить всех самозанятых, чтобы потом за них отдельно взяться.
+100000000
Так и есть. Самозанятых баранов, хотят посчитать, а потом доить как и остальных ватников. Даже дальнобойщики уже не протестуют, а тихонько отсасывают краснобергам.
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Недимон
0 0
Отменяют налоги как друганам Путина, попавшим под санкции - а бал деть !
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