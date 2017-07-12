Работать «на себя» без уплаты налогов смогут массажисты, фотографы, парикмахеры и представители ряд других профессий.

Кузбасские депутаты расширили список самозанятых жителей, кому не нужно платить налоги. К домработницам, няням (сиделкам) и репетиторам добавились мастера по ремонту домов и квартир, а также по ремонту обуви, изделий из кожи, одежды.

«Налоговые каникулы» установлены и для тех, кто предоставляет парикмахерские и медицинские услуги (в частности, массаж), организовывает свадьбы и юбилеи, ремонтирует компьютеры и предметы личного потребления и хозяйственно-бытового назначения. Не нужно платить налоги самозанятым в производстве одежды и обуви. Спокойно зарабатывать деньги могут фотографы.

«Налоговые каникулы» для этих категорий кузбассовцев продлятся до конца этого года и будут действовать в 2018 году.

Чтобы «отгулять» налоговые каникулы для самозанятых, нужно встать на налоговый учёт, сообщив о своём роде занятий в ИФНС по месту жительства самозанятого или в ИФНС по месту пребывания. После этого можно рассчитывать на освобождение в ближайшие два года от: подоходного налога, то есть НДФЛ, и страховых взносов, — уточняет пресс-служба Совета народных депутатов Кемеровской области.

Отмечается, что легализация самозанятых граждан позволит получить достоверную информацию о количестве предпринимателей в области, контролировать и иметь возможность поддерживать малый бизнес. А у самозанятых появится возможность получать кредиты и гранты, заключать договоров, отстаивать свои права в суде, фиксировать трудовой стаж и производить пенсионные накопления.