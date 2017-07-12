Звуки сирен горожане услышали в среду, 12 июля.

Они вызвали переполох среди жителей Новокузнецка.

Однако причин для беспокойства нет. В городе прошла плановая проверка систем оповещения населения.

По информации ЕДДС Новокузнецка, проверка пройдёт и в четверг, 13 июля.