Новокузнечан напугал вой сирен
Сегодня 15:21
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Звуки сирен горожане услышали в среду, 12 июля.
Они вызвали переполох среди жителей Новокузнецка.
Однако причин для беспокойства нет. В городе прошла плановая проверка систем оповещения населения.
По информации ЕДДС Новокузнецка, проверка пройдёт и в четверг, 13 июля.
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Никто не поверит в сирену. Специально делают, чтоб выживших меньше было.
Тут пишут а если правда придется укрываться, от кого? от американски тамогавков? Я вас умоляю, Карл...
А вот о каких то природных катаклизмов да, не убережет сирена, люди просто не поверят...считаю нужно проводить общегородские учения....
Переполох? Не видел...
Тут пишут а если правда придется укрываться, от кого? от американски тамогавков? Я вас умоляю, Карл...
А вот о каких то природных катаклизмов да, не убережет сирена, люди просто не поверят...считаю нужно проводить общегородские учения....
Никто не поверит в сирену. Специально делают, чтоб выживших меньше было.
Никто не поверит в сирену. Специально делают, чтоб выживших меньше было.
Вот чего она сегодня выла? Никаких предупреждений.
2. Ваше "неправильно поданное напряжение" (чувствуется что вы в теме по работе сирен) наводит на мысль что сирены включат после того как о случившемся вам сообщат выжившие.
3. Здесь никто не орет, не надо вам истерить.
Переполох? Не видел...
Тут пишут а если правда придется укрываться, от кого? от американски тамогавков? Я вас умоляю, Карл...
А вот о каких то природных катаклизмов да, не убережет сирена, люди просто не поверят...считаю нужно проводить общегородские учения....
2. Ваше "неправильно поданное напряжение" (чувствуется что вы в теме по работе сирен) наводит на мысль что сирены включат после того как о случившемся вам сообщат выжившие.
3. Здесь никто не орет, не надо вам истерить.