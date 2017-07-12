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Новокузнечан напугал вой сирен

Сегодня 15:21
1088
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
todaykhv.ru

Звуки сирен горожане услышали в среду, 12 июля.

Они вызвали переполох среди жителей Новокузнецка.

Однако причин для беспокойства нет. В городе прошла плановая проверка систем оповещения населения.

По информации ЕДДС Новокузнецка, проверка пройдёт и в четверг, 13 июля.

Комментарии 15
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сова
21 9
Вот уж ерунда, какой переполох? По-моему, даже никто и не обращает на сирены внимания, вообще.
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F
4 2
Пару сотрудников ВГ переквалифицироваться, ну а Аля решила запилить статью под это дело :) оперативненько...
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F
1 2
Пару сотрудников ВГ переквалифицироваться, ну а Аля решила запилить статью под это дело :) оперативненько...
Блин т9 весь комментарий испортил ;((((
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1
23 0
Вот уж ерунда, какой переполох? По-моему, даже никто и не обращает на сирены внимания, вообще.
Вот так приучили уже народ не обращать внимание, а если правда, надо будет укрываться?
Никто не поверит в сирену. Специально делают, чтоб выживших меньше было.
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Анонимный пользователь
35 1
Это как из сказки про мальчика и волков, который орал волки волки и всех обманывал, а когда пришли волки никто пацану не поверил и его сожрали вместе с овцами
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Дон Хенаро 44257
11 0
Переполох? Не видел...
Тут пишут а если правда придется укрываться, от кого? от американски тамогавков? Я вас умоляю, Карл...

А вот о каких то природных катаклизмов да, не убережет сирена, люди просто не поверят...считаю нужно проводить общегородские учения....
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1
9 2
Дон Хенаро:
Переполох? Не видел...
Тут пишут а если правда придется укрываться, от кого? от американски тамогавков? Я вас умоляю, Карл...

А вот о каких то природных катаклизмов да, не убережет сирена, люди просто не поверят...считаю нужно проводить общегородские учения....
Переполох, видимо потому что, например, в Абашево сирена минут 20 выла. Реально страшно стало.
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читатель
2 0
Вот так приучили уже народ не обращать внимание, а если правда, надо будет укрываться?
Никто не поверит в сирену. Специально делают, чтоб выживших меньше было.
проверки осуществляются по плану, для отслеживания их работоспособности. Если не проверять их работу, то в нужный момент, ряд сирен может оказаться неисправным и в этом случае вы снова будете возмущаться "почему их не проверяли, ведь из-за неисправности погибли люди и т.д" Вот поэтому и нужны проверки т.к. есть природные явления(дождь, молния, ветер), которые могут вывести из строя сирену, а есть человеческий фактор (неправильно поданное напряжение, воровство проводов). Так вот чтобы в реальной ситуации с оповещением не было накладок, в мирное время нужно проводить проверки, для выявления неисправностей. Но вы почему-то об этом не думаете, проще орать по поводу и без.
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ххх
1 0
Вот так приучили уже народ не обращать внимание, а если правда, надо будет укрываться?
Никто не поверит в сирену. Специально делают, чтоб выживших меньше было.
Да-да, это как в басне про глупого мальчика, который кричал "волки,волки"...
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1
2 3
проверки осуществляются по плану, для отслеживания их работоспособности. Если не проверять их работу, то в нужный момент, ряд сирен может оказаться неисправным и в этом случае вы снова будете возмущаться "почему их не проверяли, ведь из-за неисправности погибли люди и т.д" Вот поэтому и нужны проверки т.к. есть природные явления(дождь, молния, ветер), которые могут вывести из строя сирену, а есть человеческий фактор (неправильно поданное напряжение, воровство проводов). Так вот чтобы в реальной ситуации с оповещением не было накладок, в мирное время нужно проводить проверки, для выявления неисправностей. Но вы почему-то об этом не думаете, проще орать по поводу и без.
Так неужели нельзя население за несколько дней уведомить? Есть СМИ, телевидение, радио, интернет...
Вот чего она сегодня выла? Никаких предупреждений.
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Пупс новокузнецкий
0 2
Сегодня в 9-00 по Запсибу проехала МЧСовская машина и скорая в сторону шахт.
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кхе-кхе
0 0
проверки осуществляются по плану, для отслеживания их работоспособности. Если не проверять их работу, то в нужный момент, ряд сирен может оказаться неисправным и в этом случае вы снова будете возмущаться "почему их не проверяли, ведь из-за неисправности погибли люди и т.д" Вот поэтому и нужны проверки т.к. есть природные явления(дождь, молния, ветер), которые могут вывести из строя сирену, а есть человеческий фактор (неправильно поданное напряжение, воровство проводов). Так вот чтобы в реальной ситуации с оповещением не было накладок, в мирное время нужно проводить проверки, для выявления неисправностей. Но вы почему-то об этом не думаете, проще орать по поводу и без.
1. При плановом включении сирен надо планово сообщать причину по радио.
2. Ваше "неправильно поданное напряжение" (чувствуется что вы в теме по работе сирен) наводит на мысль что сирены включат после того как о случившемся вам сообщат выжившие.
3. Здесь никто не орет, не надо вам истерить.
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житель
1 0
Переполох, видимо потому что, например, в Абашево сирена минут 20 выла. Реально страшно стало.
Никто не обморался??????????????????
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сова
0 0
Дон Хенаро:
Переполох? Не видел...
Тут пишут а если правда придется укрываться, от кого? от американски тамогавков? Я вас умоляю, Карл...

А вот о каких то природных катаклизмов да, не убережет сирена, люди просто не поверят...считаю нужно проводить общегородские учения....
Обосрался ? Обтекай !
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сова
0 0
1. При плановом включении сирен надо планово сообщать причину по радио.
2. Ваше "неправильно поданное напряжение" (чувствуется что вы в теме по работе сирен) наводит на мысль что сирены включат после того как о случившемся вам сообщат выжившие.
3. Здесь никто не орет, не надо вам истерить.
Обосрался ? Обтекай !
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