На одной из улиц Новокузнецка изменят движение
Сегодня 15:49
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Нововведения вступят в силу 31 июля.
На участке улицы Туркменской — от поворота до дома № 56 — запретят остановку. Там установят соответствующий знак. Реорганизовать дорожное движение решили для обеспечения проезда к разворотной площадке автобусного маршрута № 64Б, сообщает novokuznetsk.su.
Автомобилистов просят обращать внимание на изменение организации дорожного движения и соблюдать ПДД.
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