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На одной из улиц Новокузнецка изменят движение

Сегодня 15:49
587
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
newsprom.ru

Нововведения вступят в силу 31 июля.

На участке улицы Туркменской — от поворота до дома № 56 — запретят остановку. Там установят соответствующий знак. Реорганизовать дорожное движение решили для обеспечения проезда к разворотной площадке автобусного маршрута № 64Б, сообщает novokuznetsk.su.

Автомобилистов просят обращать внимание на изменение организации дорожного движения и соблюдать ПДД.

Комментарии 1
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о_О
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туркменская? это где такие еженя?
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