Нововведения вступят в силу 31 июля.

На участке улицы Туркменской — от поворота до дома № 56 — запретят остановку. Там установят соответствующий знак. Реорганизовать дорожное движение решили для обеспечения проезда к разворотной площадке автобусного маршрута № 64Б, сообщает novokuznetsk.su.

Автомобилистов просят обращать внимание на изменение организации дорожного движения и соблюдать ПДД.