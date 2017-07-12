Глава Ростуризма прокомментировал идею введения налога для тех, кто выезжает на заграничные курорты.

Накануне ВашГород.ру рассказывал, что с такой инициативой выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, вырученные средства можно было бы направлять на развитие инфраструктуры в Кубани, Крыме, Ростове-на-Дону и других перспективных туристических направлений России.

Сообщалось, что своё предложение парламентарий направил главе Ростуризма Олегу Сафонову.

По словам главы ведомства, в Ростуризме не получали обращение Владимира Петрова. При этом Олег Сафонов выступил против введения сбора с россиян, выезжающих за рубеж.

Вводить какие бы то ни было сборы, налоги за выезд за рубеж мы считаем неправильным, — цитирует РИА Новости слова Сафонова.

Ранее ВашГород.ру сообщал о предложении ввести курортный сбор на российских курортах. А накануне мы рассказывали, что в Краснодарском крае туристов уже заставили платить за воздух.