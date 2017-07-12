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В Ростуризме рассказали о новом налоге для отдыхающих

Сегодня 16:44
378
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
missindependentlifestyle.com

Глава Ростуризма прокомментировал идею введения налога для тех, кто выезжает на заграничные курорты.

Накануне ВашГород.ру рассказывал, что с такой инициативой выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, вырученные средства можно было бы направлять на развитие инфраструктуры в Кубани, Крыме, Ростове-на-Дону и других перспективных туристических направлений России.

Сообщалось, что своё предложение парламентарий направил главе Ростуризма Олегу Сафонову.

По словам главы ведомства, в Ростуризме не получали обращение Владимира Петрова. При этом Олег Сафонов выступил против введения сбора с россиян, выезжающих за рубеж.

Вводить какие бы то ни было сборы, налоги за выезд за рубеж мы считаем неправильным, — цитирует РИА Новости слова Сафонова.

Ранее ВашГород.ру сообщал о предложении ввести курортный сбор на российских курортах. А накануне мы рассказывали, что в Краснодарском крае туристов уже заставили платить за воздух.

Комментарии 4
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2 0
Вот и славненько. Зато внутренних ватничков-туристов будут доить по полной программе ))))))) Вату надо доить! На то она и вата, чтобы ее доили ))))
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Sv
2 0
Нормально, едем в Турцию, Египет, Китай, а сборы в Крым и ещё там куда, неважно! С дуба упал? Может нам просто часть зарплаты в Крым переводить? Чем ещё мы им обязаны?
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Не радуйся
0 0
Вот и славненько. Зато внутренних ватничков-туристов будут доить по полной программе ))))))) Вату надо доить! На то она и вата, чтобы ее доили ))))
Не радуйся ! Сбор за выезд в безвизовые страны будет введён во 2 м квартале 2018 года)
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