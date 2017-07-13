Актёры из Перми покажут новокузнечанам «Сиротливый Запад»
Сегодня 07:00
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В Новокузнецк впервые приезжает с гастролями пермский театр «У Моста».
Артисты представят трагикомедию «Сиротливый Запад» по пьесе популярного английского драматурга Мартина МакДонаха.
Зрителей приглашают 14 сентября в 19:00. Спектакль состоится на сцене Новокузнецкого драматического театра.
Заказать билеты можно по телефонам: 8(3843) 74−30−43, 8(3843) 74−55−99.
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