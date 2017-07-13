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Актёры из Перми покажут новокузнечанам «Сиротливый Запад»

Сегодня 07:00
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
пресс-служба театра "У Моста"

В Новокузнецк впервые приезжает с гастролями пермский театр «У Моста».

Артисты представят трагикомедию «Сиротливый Запад» по пьесе популярного английского драматурга Мартина МакДонаха.

Зрителей приглашают 14 сентября в 19:00. Спектакль состоится на сцене Новокузнецкого драматического театра.

Заказать билеты можно по телефонам: 8(3843) 74−30−43, 8(3843) 74−55−99.

Комментарии 3
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Андрей
5 0
Вот на "Нищюю Россию" интересно посмотреть,зачем нам запад нужен
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y
3 0
А чего уже разрешили пьяных на сцене показывать?
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Дон Хенаро 44283
0 3
А чего уже разрешили пьяных на сцене показывать?
Это не пьяные на сцене, это искусство!!! Пьяные под забором валяются....
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