Суд вынес решение в отношении экс-главы департамента промышленности Кемеровской области Сергея Карпунькина.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, Сергей Карпунькин оказался в центре скандала в конце июня этого года. Соседи по даче заявили, что он и его жена устроили пьяный дебош в СНТ «Рябинка».

По данному факту было возбуждены два уголовных дела по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а также составлены административные протоколы о побоях.

В среду, 12 июля, Кемеровский районный суд рассмотрел административное и уголовное дела в отношении Сергея Карпунькина. В обоих случаях мужчина признан виновным, сообщает «Интерфакс».

По делу о побоях ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. Такой же штраф бывший чиновник обязан выплатить по делу об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Напомним, после скандала Сергея Карпунькина отстранили от должности. А через несколько дней он уволился по собственному желанию. Его супруга подала встречный иск к потерпевшим.