Размер наказания для физических лиц может составить от 3 до 5 миллионов рублей, для юридических — в десять раз больше.

Такие штрафы грозят тем, кто откажется удалить недостоверные и порочащие честь и достоинство сведения в социальных сетях. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Андрей Альшевских и Сергей Боярский, сообщает «Российская газета».

Ответственность за «чистотой отношений внутри сети» предлагается возложить на сами социальные сети. Операторы должны будут контролировать ситуацию, создав круглосуточно работающий административный орган, чтобы любой желающий мог пожаловаться туда на противоправную, порочащую честь и достоинство информацию.