Размер наказания для физических лиц может составить от 3 до 5 миллионов рублей, для юридических — в десять раз больше.
Такие штрафы грозят тем, кто откажется удалить недостоверные и порочащие честь и достоинство сведения в социальных сетях. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Андрей Альшевских и Сергей Боярский, сообщает «Российская газета».
Ответственность за «чистотой отношений внутри сети» предлагается возложить на сами социальные сети. Операторы должны будут контролировать ситуацию, создав круглосуточно работающий административный орган, чтобы любой желающий мог пожаловаться туда на противоправную, порочащую честь и достоинство информацию.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
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но он не подал. значит, эти воришки действительно такие
Они же кристально честные, а их, страдальцев, оговаривают все, кому не лень!
Среди депутатского корпуса есть эксперты по определению вменяемости законов и соответствие их здравому смыслу?
Да...и кто может определить достоверность информации?
Все помнят "животное Йеху"? Шендерович тогда выиграл процесс, а животное осталось ни с чем. Но то было только начало путинизма, а сегодня уже закат и конвульсии.
Надо же, как лихо устроился !?
Надо же, как лихо устроился !?
Ха ха ха....посмотрю куда их фейсбук пошлет с такими идеями
Наверно Вы имеете ввиду под моськой Путина, а под слоном Навального?...))))
Ответственность за «чистотой отношений внутри сети» предлагается возложить на сами социальные сети
Ха ха ха....посмотрю куда их фейсбук пошлет с такими идеями
И вообще: тебе бы не других в данной теме обсуждать, а за собой лишний раз проследить да задуматься, ибо ты и тебе подобные - главные фигуранты данного закона, если его. конечно. примут.... :-)))
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы за коррупционные преступления.
Еще один дружок ЛА-ЛА-ЛА ссел. А сцарь , как насекомое, окружил себя ватным коконом и думает, что пересидит
но он не подал. значит, эти воришки действительно такие
так что вопрос
"А судьи кто" (С)
актуален как всегда.
не судят лишь по одной причине.
боятся очередных санкций, которые как мы видим "нам на пользу"
После поездки Путина в Гамбург, (G-20)
Россиянам отменят пенсии, вместо отмены санкций.
так что вопрос
"А судьи кто" (С)
актуален как всегда.
не судят лишь по одной причине.
боятся очередных санкций, которые как мы видим "нам на пользу"
После поездки Путина в Гамбург, (G-20)
Россиянам отменят пенсии, вместо отмены санкций.