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Россиянам грозят многомиллионные штрафы за ложь в соцсетях

Сегодня 07:10
1090
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
onlyhdpic.com

Размер наказания для физических лиц может составить от 3 до 5 миллионов рублей, для юридических — в десять раз больше.

Такие штрафы грозят тем, кто откажется удалить недостоверные и порочащие честь и достоинство сведения в социальных сетях. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Андрей Альшевских и Сергей Боярский, сообщает «Российская газета».

Ответственность за «чистотой отношений внутри сети» предлагается возложить на сами социальные сети. Операторы должны будут контролировать ситуацию, создав круглосуточно работающий административный орган, чтобы любой желающий мог пожаловаться туда на противоправную, порочащую честь и достоинство информацию.

Комментарии 19
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олег
37 4
если бы димон подал в суд за недостоверность информации про свои коррупционные делишки и выиграл, не надо было бы принимать такой закон
но он не подал. значит, эти воришки действительно такие
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Андрей
39 0
Так любую рекламу можно штрафовать,звучит многообещающе, а на деле.Пополняем казну дальше
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Павел Фомин
27 11
...Ну а кто бы сомневался, что это от едросов!
Они же кристально честные, а их, страдальцев, оговаривают все, кому не лень!
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Ветер перемен...
74 7
В предсмертной конвульсии какие-то законы принимают. ЕР,смиритесь,конец вам неизбежен.
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местный-2
22 0
Чтобы заплатить такой штраф,надо 10-15 лет ни есть,ни пить,если учитывать заявленную среднюю зарплату по больнице/стране.
Среди депутатского корпуса есть эксперты по определению вменяемости законов и соответствие их здравому смыслу?
Да...и кто может определить достоверность информации?
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Прохожий
14 0
Правда глаза колет!Вора назвать вором а жулика жуликом является преступлением против жуликов и воров.И карается по воровскому "закону"
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123
13 0
На ворах и шапка горит - Андрей Альшевских и Сергей Боярский..

Все помнят "животное Йеху"? Шендерович тогда выиграл процесс, а животное осталось ни с чем. Но то было только начало путинизма, а сегодня уже закат и конвульсии.
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читатель
12 2
Вот она свобода слова по едросовски. Вот только хочу сказать, как показал жизненный опыт, сколько бы не поливали грязью хорошего человека, она к нему не липнет, о нем все равно говорят только хорошее. А вот гнилых, сколько не восхваляй, а запашок-то идет. Так и здесь ну введут они этот закон, кто его будет контролировать? сами соцсети? так там тоже люди...Они хотят заткнуть рот народу, но ведь думать запретить они не могут, ну не будут они писать в соцсети, они будут обсуждать это на кухне. Помните при СССР в истории была такая фраза "рабам нечего терять, кроме своих цепей", а у нас в стране многие уже сейчас живут, как рабы: встал утром поел, на работу, потом поел на вторую работу, домой приполз поел спать и так каждый день, это разве не рабство?
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Кстати:
10 0
Путин готов к диалогу с Навальным через свои карманные суды и милионные штрафы - вотчина - вопросов нет !
Надо же, как лихо устроился !?
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Товарищ
10 5
Путин готов к диалогу с Навальным через свои карманные суды и милионные штрафы - вотчина - вопросов нет !
Надо же, как лихо устроился !?
Не надо сравнивать слона с моськой. С Навальным никто никогда диалогов вести не будет.
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Дон Хенаро 44283
8 2
Ответственность за «чистотой отношений внутри сети» предлагается возложить на сами социальные сети

Ха ха ха....посмотрю куда их фейсбук пошлет с такими идеями
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Дон Хенаро 44283
6 12
Не надо сравнивать слона с моськой. С Навальным никто никогда диалогов вести не будет.
Наверно Вы имеете ввиду под моськой Путина, а под слоном Навального?...))))
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Ветер перемен...
6 5
Дон Хенаро:
Наверно Вы имеете ввиду под моськой Путина, а под слоном Навального?...))))
Очкуют они Навального. 8-)
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Местная 8234
1 0
Это продолжение темы о экстремистах)) Ляпнул, или перепостил что-то неугодное власти - записали в экстремисты, но ведь просто так посадить человека, его ж ещё кормить надо, так что лучше штраф впаять, чтоб на всю жизнь выплачивать и "лжецу", и детям его, и внукам...))) Молодцы, ребята, отлично придумали!
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Митрич
1 0
Дон Хенаро:
Ответственность за «чистотой отношений внутри сети» предлагается возложить на сами социальные сети

Ха ха ха....посмотрю куда их фейсбук пошлет с такими идеями
Хренушко, а куда тогда сам Фейсбук пошлют в России, догадываешься? :-))))
И вообще: тебе бы не других в данной теме обсуждать, а за собой лишний раз проследить да задуматься, ибо ты и тебе подобные - главные фигуранты данного закона, если его. конечно. примут.... :-)))
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читатель
0 0
Экс-президент Бразилии да Силва получил 9,5 лет за коррупцию
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы за коррупционные преступления.
Еще один дружок ЛА-ЛА-ЛА ссел. А сцарь , как насекомое, окружил себя ватным коконом и думает, что пересидит
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читатель
0 0
если бы димон подал в суд за недостоверность информации про свои коррупционные делишки и выиграл, не надо было бы принимать такой закон
но он не подал. значит, эти воришки действительно такие
Басурманный суд присуждает все по звонку с кремля.
так что вопрос
"А судьи кто" (С)
актуален как всегда.
не судят лишь по одной причине.
боятся очередных санкций, которые как мы видим "нам на пользу"
После поездки Путина в Гамбург, (G-20)
Россиянам отменят пенсии, вместо отмены санкций.
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митрич
0 0
Басурманный суд присуждает все по звонку с кремля.
так что вопрос
"А судьи кто" (С)
актуален как всегда.
не судят лишь по одной причине.
боятся очередных санкций, которые как мы видим "нам на пользу"
После поездки Путина в Гамбург, (G-20)
Россиянам отменят пенсии, вместо отмены санкций.
Вот из-за таких отморозков как ты уже стоит ввести этот закон, чтобы научить вас, "пересмешников" и трепачей, нести ответ за свой "поганый базар".....
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