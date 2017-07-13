Пернатый хищник «разрешил» не только рассмотреть его, но и сфотографировать.

В объектив фотокамеры попал осоед обыкновенный. Сделать снимок удалось научному сотруднику «Шорского национального парка» Лаймонасу Триликаускасу.

В долине речки Кичи у автодороги Таштагол-Усть-Кабырза над автомобилем пролетела крупная хищная птица, севшая на сухое дерево справа от дороги. Размеры и очертания в полёте позволили сразу понять, что это не канюк или всюду в массе встречающийся коршун, а совсем другой представитель царства пернатых. Через открытое боковое окно машины птица несколько минут позволила себя снимать, дав возможность получить бесценные кадры обыкновенного осоеда, внесенного в Красную книгу Кемеровской области редчайшего вида дневных хищных птиц, — рассказал учёный.

По его словам, долгое время об этой птице не было никакой информации. Последний раз обыкновенного осоеда отмечали в пойме реки Мрас-Су в 2007 году.

В Кузбассе зарегистрированы два вида осоедов — хохлатый и обыкновенный. Второй вид в нашей области более редок.

Основу рациона этого дневного хищника составляют осы, точнее их личинки. Птица добывает их при разорении осиных гнезд. Прежде чем найти осиное гнездо, осоед долго выслеживает летающих насекомых.

В «Шорском национальном парке» осоед гнездится. Зимуют эти пернатые в Африке, а в мае прилетают к местам гнездования, в том числе и в Горную Шорию.