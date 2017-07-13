Лето — самая любимая пора среди детей и взрослых. Пора долгожданных отпусков и каникул. Самый актуальный вопрос в это время года — «Где же провести отпуск всей семьей, чтобы дети не скучали, а родители смогли насладиться обществом друг друга?» Не у всех есть возможность уехать на курорт или в Европу, но все хотят сменить обстановку. Но где же отдохнуть по-европейски в Новокузнецке?

Островок европейского сервиса вблизи дома — отель «Park Inn by Radisson Новокузнецк», расположенный в самом центре города рядом с крупнейшими торговыми центрами и модными ресторанами. Отели данной сети находятся по всему миру, и почему бы не начать знакомство с мировыми стандартами гостеприимства в дружелюбном городе Сибири?!

Забыть о домашней рутине, уборке, готовке, отдохнуть от рабочих будней и провести время всей семьей в атмосфере уюта и заботы — это не сказка, а лишь малая часть плюсов проживания в отеле международного класса.

Для приверженцев здорового образа жизни здесь расположен фитнес-зал с современными кардио и силовыми тренажерами, который работает круглосуточно. Разнообразие сбалансированных и полезных завтраков придаст сил и бодрости, зарядит энергией на целый день даже самого маленького гостя, а пообедать, либо провести время за семейным ужином можно в ресторане «Paulaner Brauhaus», находящимся при отеле.

Ресторан подарит вам атмосферу Баварии, а изысканность аутентичной кухни запомнится вам надолго. Развлекательная программа и музыка в живом исполнении не дадут вам заскучать, ну, а для самых маленьких гостей есть детский уголок, благодаря которому у родителей появляется возможность побыть наедине друг с другом, пока дети заняты увлекательными играми.

Не стоит бояться высоких цен, ведь отель «Park Inn by Radisson Новокузнецк» дарит вам выгодное предложение на проживание всей семьей, куда так же входит отличная скидка на посещение ресторана «Paulaner Brauhaus». Отдыхать всей семьей стало ещё доступнее, а курорт вашей мечты теперь находится на соседней улице!