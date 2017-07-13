В Новокузнецке в необычном формате заработала выставка в честь шахтёров
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Передвижная выставка пробудет в нашем городе несколько дней.
Экспозиция «О земном и неземном труде» посвящена 70-летию Дня шахтёра. На ней представлены работы известного сибирского фотографа Веры Сальницкой. Художница запечатлела проходчиков, горнорабочих очистных забоев, маркшейдеров, горных мастеров, диспетчеров.
«Изюминкой» мероприятия стало размещение фоторабот в окнах Новокузнецкого художественного музея, отмечает пресс-служба администрации Кемеровской области.
Горожане могут посмотреть выставку до 19 июля включительно.
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