Член Совета Федераций от Кузбасса Сергей Шатиров рассказал СМИ о состоянии губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Как передаёт SU со ссылкой на Сергея Шатирова, Тулеев находится в Москве в рядовой палате и врачи констатируют улучшение его состояния

«Он находится на реабилитации, ему рекомендованы прогулки, но вы сами видите, что делается с погодой в Москве: холодина и простуды», — сообщил Шатиров.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, губернатор Кемеровской области перенёс длительную операцию на позвоночнике, которая проводилась в Германии. После этого, глава региона вернулся в Кемерово для прохождения реабилитации в горбольнице № 3. Однако потом появилась информация, что спецбортом МЧС Амана Тулеева доставили в Москву.

Также многие политологи и эксперты высказывались об отставке губернатора, а на его место предлагались разные кандидатуры.