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Дожди в Новосибирске задержатся ещё на несколько дней

Названа главная причина задержек россиян на работе

Сегодня 10:20
530
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
zhinka.net.ua

Треть россиян постоянно задерживаются на работе.

При этом производительность труда в нашей стране растёт значительно ниже, чем в других странах. От среднемировых показателей она отстаёт на 27 процентов, от европейских стран — на 81 процент, пишет «Российская газета».

По мнению экспертов, одна из главных причин — дефицит талантливых управленцев.

Российские работники проводят на своих местах на 20−25 процентов больше времени, чем их коллеги из Германии, Франции, Испании, Швейцарии. И главная причина, на мой взгляд, кроется в очень низком качестве управления. У нас почему-то принято думать, что если человек не хочет перерабатывать положенное по закону и трудовому договору время, то он лентяй и плохой работник. На самом деле все совсем не так. Если человек задерживается на работе, то или он сам не может выстроить свой трудовой процесс, или его руководство не в состоянии этого сделать, — считает проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Александр Сафонов.

Среди других факторов, влияющих на низкую производительность труда, — плохая логистика, устаревшие производственные мощности и инфраструктуры, отсталые информационные технологии.

Комментарии 3
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ххх
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Ровно в пять. Пик-пик-пик, встаю и ухожу с работы. Раньше у меня зарплата зависела от выработки, задерживалась, домой брала работу.Сейчас - ровно в пять - домой!
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Прынц на сером "козле"
0 0
Ровно в пять. Пик-пик-пик, встаю и ухожу с работы. Раньше у меня зарплата зависела от выработки, задерживалась, домой брала работу.Сейчас - ровно в пять - домой!
Вчера мы на работе искали справедливость.. Сегодня ищем работу
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