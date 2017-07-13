Снос дома в центре Новокузнецка — комментарий администрации
Сегодня 10:27
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В Новокузнецке на улице Батюшкова 3 «А» разбирают двухэтажный дом. Власти Новокузнецка рассказали подробности.
Снос двухэтажного дома проходит в рамках программы переселения из аварийного и ветхого жилья. Что появится на освобождаемой территории пока не известно, пояснили журналистам ВашГород.ру в пресс-службе администрации Новокузнецка.
Некоторые местные жители, уже предположили, что на месте двухэтажки построят одноподъездный 15-этажный жилой дом. Однако в администрации данную информацию не подтвердили.
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Мечеть там нужна. В округе ведь нет ни одной мечети, одни храмы.
Мечеть нужна!