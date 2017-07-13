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Недвижимость и строительство

Снос дома в центре Новокузнецка — комментарий администрации

Сегодня 10:27
594
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке на улице Батюшкова 3 «А» разбирают двухэтажный дом. Власти Новокузнецка рассказали подробности.

Снос двухэтажного дома проходит в рамках программы переселения из аварийного и ветхого жилья. Что появится на освобождаемой территории пока не известно, пояснили журналистам ВашГород.ру в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Некоторые местные жители, уже предположили, что на месте двухэтажки построят одноподъездный 15-этажный жилой дом. Однако в администрации данную информацию не подтвердили.

Комментарии 2
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5 8
Не надо 15-этажный дом строить!

Мечеть там нужна. В округе ведь нет ни одной мечети, одни храмы.
Мечеть нужна!
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ххх
12 0
Что-то не пойму, а что за кипишь вокруг этого дома? Уже раз десять написали на всех сайтах новостных Ну снесут и снесут. Тем более, квартиры им уже дали и деньги даже на новую мебель и технику.
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