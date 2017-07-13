В ней описывается жизнь иностранок в Кузбассе в начале двадцатого века.
Книгу «American Girls in Red Russia» («Американские женщины в Красной России») опубликовала доцент из Техаса Джулия Микенберг, пишет novokuznetsk.su.
Автор рассказала о судьбах американок, которые приехали со своими мужьями в Россию, когда только установилась советская власть. Женщины стремились в новую страну за «свободой», убегая от домашних обязанностей и норм «буржуазной морали».
Однако далеко не у всех иностранок-феминисток жизнь сложилась удачно. Некоторые из них провели свои последние дни в ГУЛАГе.
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