Росреестр запустил новую услугу — выдачу сертификатов электронной подписи для получения государственных услуг в электронном виде.

Если вы являетесь обладателем электронной подписи, вы значительно облегчите свою жизнь и сэкономите время и деньги.

Оформление усиленной квалифицированной подписи поможет сэкономить время на визит в офис, а получить услугу или воспользоваться сервисом на портале Росреестра или другого ведомства, находясь дома или на работе.

Обладатель электронной подписи может поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать права собственности на него, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости.

Также граждане получают возможность отслеживать санкции ГИБДД, ставить автомобиль на учет, оформлять анкету для получения паспорта, получать ИНН, подавать заявление для поступления в вуз и другое.

Отметим, документ, поданный в режиме онлайн и подписанный электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, который подписан собственноручно", — подчеркнули в ведомстве.

При регистрации права собственности и получении сведений из ЕГРН в электронном виде государственная пошлина и плата сокращаются на 30−87%.

Чтобы получить сертификат электронной подписи, необходимо сформировать заявку на сайте Удостоверяющего центра uc.kadastr.ru/. После этого заявителю нужно будет только один раз обратиться в офис для удостоверения личности и подачи пакета документов.