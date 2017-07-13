В Новокузнецке продолжаются мероприятия, посвящённые Дню металлурга.

Сегодня, 13 июля, в городе состоится семейный арт-фестиваль.

Желающие могут вместе с детьми принять участие в мастер-классах по различным творческим направлениям, а знатоки металлургии проявить свою эрудицию в викторине, посвящённой 25-летию Евраза. В этот вечер можно будет бесплатно петь в караоке, рисовать песком, мастерить различные поделки, фотографироваться, танцевать.

Самых активных и позитивных ждут призы и подарки. Завершится семейный арт-фестиваль дискотекой с участием новокузнецкой кавер-группы HollyWood.

Гостей приглашают в Сад металлургов Заводского района. Праздник начнётся в 16:00.

Полную программу мероприятий в честь Дня металлурга можно посмотреть здесь.