Медики Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 впервые провели процедуру тромбоэкстракции.

Тромбоэкстракция — это наиболее эффективный высокотехнологичный способ лечения пациентов с ишемическим инсультом. Он предполагает внутрисосудистое механическое удаление тромба. По словам специалистов, новая технология позволяет ускорить процесс реабилитации пациентов, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

На сегодняшний день проведено уже три высокотехнологичных процедуры. Одним из пациентов стал 72-летний мужчина. Его состояние улучшилось уже на операционном столе: у новокузнечанина восстановилась речь. А через четыре дня его выписали из стационара.

До недавнего времени единственным методом лечения пациентов с острым ишемическим инсультом была тромболитическая терапия. Больным вводили препарат, растворяющий тромб. Сегодня врачи Новокузнецкой горбольницы № 1 используют новые стенты-ретиверы для прямого удаления тромба из просвета сосуда.