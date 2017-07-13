Медики Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 впервые провели процедуру тромбоэкстракции.
Тромбоэкстракция — это наиболее эффективный высокотехнологичный способ лечения пациентов с ишемическим инсультом. Он предполагает внутрисосудистое механическое удаление тромба. По словам специалистов, новая технология позволяет ускорить процесс реабилитации пациентов, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
На сегодняшний день проведено уже три высокотехнологичных процедуры. Одним из пациентов стал 72-летний мужчина. Его состояние улучшилось уже на операционном столе: у новокузнечанина восстановилась речь. А через четыре дня его выписали из стационара.
До недавнего времени единственным методом лечения пациентов с острым ишемическим инсультом была тромболитическая терапия. Больным вводили препарат, растворяющий тромб. Сегодня врачи Новокузнецкой горбольницы № 1 используют новые стенты-ретиверы для прямого удаления тромба из просвета сосуда.
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