Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Дожди в Новосибирске задержатся ещё на несколько дней

В Новокузнецке появится новая остановка

Сегодня 13:05
40
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mtdata.ru

Её организовали для удобства пассажиров.

Дополнительную остановку «Берендей» откроют на маршрутах пригородных автобусов № 105 «Новокузнецк — Осиновое плёсо», № 105к «Новокузнецк — Чистая Грива» и № 185 «Космонавтов — Чистая Грива» в обратном направлении (в направлении Новокузнецка).

Новую остановку откроют 18 июля, сообщает УТиС Новокузнецка.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ