В Новокузнецке появится новая остановка
Сегодня 13:05
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Её организовали для удобства пассажиров.
Дополнительную остановку «Берендей» откроют на маршрутах пригородных автобусов № 105 «Новокузнецк — Осиновое плёсо», № 105к «Новокузнецк — Чистая Грива» и № 185 «Космонавтов — Чистая Грива» в обратном направлении (в направлении Новокузнецка).
Новую остановку откроют 18 июля, сообщает УТиС Новокузнецка.
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