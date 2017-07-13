Её организовали для удобства пассажиров.

Дополнительную остановку «Берендей» откроют на маршрутах пригородных автобусов № 105 «Новокузнецк — Осиновое плёсо», № 105к «Новокузнецк — Чистая Грива» и № 185 «Космонавтов — Чистая Грива» в обратном направлении (в направлении Новокузнецка).

Новую остановку откроют 18 июля, сообщает УТиС Новокузнецка.