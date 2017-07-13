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Дожди в Новосибирске задержатся ещё на несколько дней

Россияне будут меньше платить за воду

Сегодня 13:53
1168
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
en.apa.az

Тарифы на воду снизятся.

Государственным и муниципальным водоканалам запретят закладывать в тарифы прибыль. Соответствующий приказ подготовили эксперты Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает novokuznetsk.su.

Сейчас в тарифах на холодную и горячую воду и водоотведение разрешено прибавлять до 5 процентов на прибыль. Следовательно, после вступления приказа в силу тарифы на воду снизятся.

Запрет вводится с 2018 года.

Как отмечает издание, «Водоканал» в Новокузнецке — частное предприятие, поэтому на него, вероятно, приказ распространяться не будет.

Ранее ВашГород.ру сообщал о повышении тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2017 года.

Комментарии 9
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Сан Саныч 4585
0 1
Сейчас все частное и что?
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Екарный бабай
27 0
Кстати очень интересно,как стратегическое предприятие вроде водоканала может быть частным. Тут вопрос к прокуратуре.
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stek
3 0
Кстати очень интересно,как стратегическое предприятие вроде водоканала может быть частным. Тут вопрос к прокуратуре.
Предприятие выпустило акции и сабельфельд их выкупил...)
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ххх
0 0
Кстати очень интересно,как стратегическое предприятие вроде водоканала может быть частным. Тут вопрос к прокуратуре.
Сети, очистные сооружения были муниципальными. Город передал Водоканалу в начале 2000-х годов.
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Хи-хи-хи
5 0
Кстати очень интересно,как стратегическое предприятие вроде водоканала может быть частным. Тут вопрос к прокуратуре.
А она ещё не частная?
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читатель
7 0
вообще-то правильнее бы было вернуть обратно в государство, и уточнить за какие такие заслуги Сабельфельд выкупил водоканал, на какие деньги и по какой цене, и ведь явно за копейки
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Вася
4 0
Есть еще во многих городах муп водоканлы - к примеру в мысках не давно обанкротившийся ))) в барнауле по моему то же муп )
А вот наш водоканал в начале 2000 получив сети (и кстати исправно их меняющий из года в год) - до сих пор не знает точно их месторасположение их протяженность))))
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2
5 0
Россияне будут меньше платить за воду.
Водоканал» в Новокузнецке — частное предприятие, поэтому на него, вероятно, приказ распространяться не будет
....................
Понятно, новокузнечане не россияне
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Анна
1 0
Бред какой то!!То они подымают цены за коммуналку,то снижают!Толи курЮт,там что то,или стебутся над Людьми!?!?
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