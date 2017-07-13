Тарифы на воду снизятся.
Государственным и муниципальным водоканалам запретят закладывать в тарифы прибыль. Соответствующий приказ подготовили эксперты Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает novokuznetsk.su.
Сейчас в тарифах на холодную и горячую воду и водоотведение разрешено прибавлять до 5 процентов на прибыль. Следовательно, после вступления приказа в силу тарифы на воду снизятся.
Запрет вводится с 2018 года.
Как отмечает издание, «Водоканал» в Новокузнецке — частное предприятие, поэтому на него, вероятно, приказ распространяться не будет.
Ранее ВашГород.ру сообщал о повышении тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2017 года.
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А вот наш водоканал в начале 2000 получив сети (и кстати исправно их меняющий из года в год) - до сих пор не знает точно их месторасположение их протяженность))))
Водоканал» в Новокузнецке — частное предприятие, поэтому на него, вероятно, приказ распространяться не будет
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Понятно, новокузнечане не россияне