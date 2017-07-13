Тарифы на воду снизятся.

Государственным и муниципальным водоканалам запретят закладывать в тарифы прибыль. Соответствующий приказ подготовили эксперты Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает novokuznetsk.su.

Сейчас в тарифах на холодную и горячую воду и водоотведение разрешено прибавлять до 5 процентов на прибыль. Следовательно, после вступления приказа в силу тарифы на воду снизятся.

Запрет вводится с 2018 года.

Как отмечает издание, «Водоканал» в Новокузнецке — частное предприятие, поэтому на него, вероятно, приказ распространяться не будет.

Ранее ВашГород.ру сообщал о повышении тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2017 года.