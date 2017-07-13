В Новокузнецке продолжается международный фестиваль «Неделя уличного искусства», организованный при поддержке «Сибирской генерирующей компании». Накануне зарубежные гости фестиваля пообщались с журналистами.

Несмотря на большой опыт участия в подобных фестивалях европейские асы хип-хоп культуры отметили особую атмосферу «Недели». Некоторым из них впервые довелось оказаться в промышленном городе.

Гости в один голос отмечали дружелюбность горожан, красоту местных девушек и еду. Кому-то понравились блины с мясом, кто-то остался в восторге от окрошки, но чаще всего хвалили шашлык.

Увлечение брейк дансом, граффити, музыкой, татуировкой для гостей «Недели» начиналось как хобби, но затем переросло в большую страсть, которая также позволяет им зарабатывать на жизнь.

Фестиваль «Неделя уличного искусства» завершится 15 июля грандиозным фаер-шоу на площади торжеств.