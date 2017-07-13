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Гид по городу

«Неделя уличного искусства»: день второй

Сегодня 14:13
243
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
СГК

В Новокузнецке продолжается международный фестиваль «Неделя уличного искусства», организованный при поддержке «Сибирской генерирующей компании». Накануне зарубежные гости фестиваля пообщались с журналистами.

Несмотря на большой опыт участия в подобных фестивалях европейские асы хип-хоп культуры отметили особую атмосферу «Недели». Некоторым из них впервые довелось оказаться в промышленном городе.

Гости в один голос отмечали дружелюбность горожан, красоту местных девушек и еду. Кому-то понравились блины с мясом, кто-то остался в восторге от окрошки, но чаще всего хвалили шашлык.

Увлечение брейк дансом, граффити, музыкой, татуировкой для гостей «Недели» начиналось как хобби, но затем переросло в большую страсть, которая также позволяет им зарабатывать на жизнь.

Фестиваль «Неделя уличного искусства» завершится 15 июля грандиозным фаер-шоу на площади торжеств.

Комментарии 9
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Вильям
1 7
тёлочки и правда хороши на первой фотке
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y
2 1
Так СГК же должно теплом заниматься?
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Аля
2 2
Так СГК же должно теплом заниматься?
вам не угодишь. ничего не делают - плохо, делают что-то помимо профиля - плохо. надоели нытики и критики.
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Лена
1 1
тёлочки и правда хороши на первой фотке
фу! педофил. им же лет 17
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Илья
1 0
фу! педофил. им же лет 17
Им 15 нету. Переростки
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Вася
2 0
фу! педофил. им же лет 17
окстись, ленуся, в 17 лет мы уже пежились во всю в 11-ом классе!
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123
2 0
ВГ, заедьте на площадь, там дуреевские велики привезли. Завтра будут вдувать ватным детям под фанфары админисрашки))) А послезавтра будет куча объявлений на авито по продаже этой гуманитарки))
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Лена
2 0
окстись, ленуся, в 17 лет мы уже пежились во всю в 11-ом классе!
Ну да, а к 30 у вас, пежемских, уже и стрелка на пол шестого, и холм славы с павшим бойцом под ним
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Лена
0 2
ВГ, заедьте на площадь, там дуреевские велики привезли. Завтра будут вдувать ватным детям под фанфары админисрашки))) А послезавтра будет куча объявлений на авито по продаже этой гуманитарки))
А у тебя дети из чего ? Наверное из пивасика ?
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