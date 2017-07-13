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Недвижимость и строительство

Какой этаж выбрать при покупке квартиры

Сегодня 14:20
736
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Покупка квартиры — ответственный шаг в жизни человека, подразумевающий не только серьезные финансовые затраты, но и определяющий качество его жизни на долгие годы. При покупке недвижимости приходится решать массу вопросов, в том числе — какой этаж выбрать.

Новостройки

Первый этаж в новостройках, в отличии от вторички, имеет высокий фундамент и цоколь. За счет современных строительных материалов шумо-и звукоизоляция намного выше. Как правило, первые этажи предпочитают молодые семьи с детьми, пожилые люди и инвалиды.

Последний этаж в новостройках имеет больше преимуществ, чем недостатков, поэтому непонятно за какие заслуги цены на них дешевле. Во-первых, в новостройках установлены грузовые лифты, которые поднимаются до последнего этажа. Во-вторых технический этаж изолирует квартиру от негативных факторов природы. Кроме того, с последних этажей открывается лучший вид на город, да и шума меньше.

Из недостатков необходимо отметить два момента:

  • Тяжело подниматься в случае поломки лифта. Чтобы попасть к себе на 25-й этаж, придется потратить не один час.
  • Проблемы с эвакуацией в случае чрезвычайных ситуаций.

«Вторичка»

Со старыми домами, возраст которых более 20-лет, не все так просто. Практически все они были построены в советский период. А значит многие коммуникации успели изрядно износится.

Квартиры на первых этажах в таких домах стоят намного дешевле из-за низкого спроса на них. Покупатели боятся, что из подвала будет идти сырость в комнаты и лезть всякая живность. Кроме того, ходят различные страшные истории о прорывах канализации и другие нехорошие вещи.

К явным преимуществам можно отнести независимость от работы лифтов, а также прохладу в летний период, когда на улице жарко и душно. Также в старых домах, где нет грузовых лифтов, удобнее вносить и выносить мебель, а также выходить на улицу мам с колясками и инвалидам.

В старых домах последний этаж имеет столько минусов, сколько и первый, а иногда и больше. Во-первых, в некоторых домах лифтов нет, а если и есть, то в большинстве случаев — это обычные маловместительные пассажирские кабины, в которых то велосипед проблематично перевозить, не говоря уже о крупных грузах

Также если крыша дома старая, нуждается в ремонте, она может протечь в периоды сильных осадков. Плюсы здесь такие же как и у последних этажах в новостройках.

Комментарии 8
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1
30 6
На последнем этаже тебе по голове никто не ходит)))
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Екарный бабай
5 0
Я считаю что минус последнего этажа в многоэтажке( хоть новой,хоть старой) ,в виде проблем при эвакуации,а ещё у наших пожарных машин лестницы достают только до 5 этажа,перечеркивает все плюсы. Вид видом,а сгореть не хочется. Но это сугубо моё мнение.
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Илья
1 2
Если хорошее землетрясение то и с первого этажа не успеешь убежать, а оно обязательно будет. Так что тут все равны
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Майя
0 3
Я считаю что минус последнего этажа в многоэтажке( хоть новой,хоть старой) ,в виде проблем при эвакуации,а ещё у наших пожарных машин лестницы достают только до 5 этажа,перечеркивает все плюсы. Вид видом,а сгореть не хочется. Но это сугубо моё мнение.
По-моему, если квартира загорится, никакие лестницы уже не помогут.
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stek
0 3
Если хорошее землетрясение то и с первого этажа не успеешь убежать, а оно обязательно будет. Так что тут все равны
Жильцы верхних этажей при землетрясении имеют гораздо больше шансов выжить.....
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7
8 2
"тяжело подниматься в случае поломки лифта. Чтобы попасть к себе на 25-й этаж, придется потратить не один час"

Да лааадннааа, че за бред.
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Саня
3 2
Я считаю что минус последнего этажа в многоэтажке( хоть новой,хоть старой) ,в виде проблем при эвакуации,а ещё у наших пожарных машин лестницы достают только до 5 этажа,перечеркивает все плюсы. Вид видом,а сгореть не хочется. Но это сугубо моё мнение.
Это четырехколенки не достают, а автолесинки достают до 10 этажа так-то
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
1 0
Когда-то третий этаж хрущёвок звали еврейским,- не высоко, не низко. Понимающие люди были.
Что касается новостроек, то первые полтора- два года житья в них, независимо от этажа, дуреешь от перфораторов соседей.
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