Покупка квартиры — ответственный шаг в жизни человека, подразумевающий не только серьезные финансовые затраты, но и определяющий качество его жизни на долгие годы. При покупке недвижимости приходится решать массу вопросов, в том числе — какой этаж выбрать.

Новостройки

Первый этаж в новостройках, в отличии от вторички, имеет высокий фундамент и цоколь. За счет современных строительных материалов шумо-и звукоизоляция намного выше. Как правило, первые этажи предпочитают молодые семьи с детьми, пожилые люди и инвалиды.

Последний этаж в новостройках имеет больше преимуществ, чем недостатков, поэтому непонятно за какие заслуги цены на них дешевле. Во-первых, в новостройках установлены грузовые лифты, которые поднимаются до последнего этажа. Во-вторых технический этаж изолирует квартиру от негативных факторов природы. Кроме того, с последних этажей открывается лучший вид на город, да и шума меньше.

Из недостатков необходимо отметить два момента:

Тяжело подниматься в случае поломки лифта. Чтобы попасть к себе на 25-й этаж, придется потратить не один час.

Проблемы с эвакуацией в случае чрезвычайных ситуаций.

«Вторичка»

Со старыми домами, возраст которых более 20-лет, не все так просто. Практически все они были построены в советский период. А значит многие коммуникации успели изрядно износится.

Квартиры на первых этажах в таких домах стоят намного дешевле из-за низкого спроса на них. Покупатели боятся, что из подвала будет идти сырость в комнаты и лезть всякая живность. Кроме того, ходят различные страшные истории о прорывах канализации и другие нехорошие вещи.

К явным преимуществам можно отнести независимость от работы лифтов, а также прохладу в летний период, когда на улице жарко и душно. Также в старых домах, где нет грузовых лифтов, удобнее вносить и выносить мебель, а также выходить на улицу мам с колясками и инвалидам.

В старых домах последний этаж имеет столько минусов, сколько и первый, а иногда и больше. Во-первых, в некоторых домах лифтов нет, а если и есть, то в большинстве случаев — это обычные маловместительные пассажирские кабины, в которых то велосипед проблематично перевозить, не говоря уже о крупных грузах

Также если крыша дома старая, нуждается в ремонте, она может протечь в периоды сильных осадков. Плюсы здесь такие же как и у последних этажах в новостройках.