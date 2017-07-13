В Кузбассе подвели итоги единого государственного экзамена в 2017 году.

Как рассказал начальник регионального департамента образования и науки Артур Чепкасов, ЕГЭ сдавали 10 тысяч 999 человек, в том числе 10 тысяч 285 выпускников нынешнего года.

Наиболее популярными предметами по выбору традиционно стали обществознание, физика, история, биология и химия.

По словам главы департамента, в этом году вырос средний балл на ЕГЭ по русскому языку, физике, истории, химии, информатике и ИКТ. По сравнению с 2016 годом увеличилась доля участников, получивших на экзамене от 80 до 100 баллов: русский язык — с 26,5 до 28,7 процента, обществознание — с 3,4 до 4,6 процента, физика — с 4,3 до 5,8 процента, химия — с 4,4 до 8,2 процента, информатика и ИКТ — с 6,8 до 11,4 процента, история — с 6,9 до 8,7 процента.

Кроме того, стало больше 100-балльных работ. Если в 2016 году высший балл получили 93 выпускника, то в этом году — 106.

Так в 2017 году на высший бал экзамен по русскому языку сдали 85 человек, по химии — 7, по физике — 5, по литературе — 4, по информатике и ИКТ — 4, по обществознанию — 1. Причём, две выпускницы набрали 100 баллов сразу по двум предметам. Екатерина Вяткина из гимназии № 24 в Междуреченске получила 100 баллов по русскому языку и химии, Полина Левич из школы № 32 в Прокопьевске — по литературе и русскому языку.

Только один выпускник школы не преодолел минимальный порог сразу по двум обязательным предметам и не получил аттестат.

Во время экзаменов было зафиксировано шесть случаев удаления участников экзаменов в связи с нарушением порядка проведения ГИА (в 2016 году — 12).

В ЕГЭ также приняли участие 127 выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Для них были созданы все необходимые организационно-технологические условия на дому.

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