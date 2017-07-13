Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Дожди в Новосибирске задержатся ещё на несколько дней
Недвижимость и строительство

ТРЦ «Сити Молл» в Новокузнецке оставили под арестом

Сегодня 14:59
859
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
womenmag.ru

Суд решил не снимать арест со здания «Сити Молла», принадлежащего экс-директору Новокузнецкого муниципального банка Александра Павлова.

Об этом стало известно на очередном слушании дела о хищении и злоупотреблении полномочиями на сумму более 4 миллиардов рублей. Оно состоялось 11 июля, сообщает novokuznetsk.su.

С ходатайством о снятии ареста обратились представители «Альфа-Банка». Оно было мотивировано тем, что в настоящее время по решению суда кредитный договор, заключённый с «Альфа-Банком» для строительства «Сити Молла», расторгнут. Однако решение суда не вступило в законную силу.

Центральный районный суд Новокузнецка отказал в удовлетворении ходатайства о снятии ареста на имущество.

Напомним, информация о наложении ареста на здание торгового центра появилась в марте прошлого года.

Комментарии 4
Добавить комментарий
аватар
Прынц на сером "козле"
17 2
Когда будет инфа,что данного гражданина осудили лет на 15 с конфискацией?
ответить
аватар
Илья
10 0
Вкладчики муниципльного банка тоже рот на ситимол разинули?
ответить
аватар
Хи-хи-хи
8 1
Когда будет инфа,что данного гражданина осудили лет на 15 с конфискацией?
Не в этой жизни.
Ты бы еще спросил, почему до сих пор Мойшин на свободе.
ответить
аватар
123
5 1
Посмотрите на Полонского, его отпустили, а там тоже 2,5 млрд пропало, главное дождаться истечения срока давности...
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ