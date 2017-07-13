Суд решил не снимать арест со здания «Сити Молла», принадлежащего экс-директору Новокузнецкого муниципального банка Александра Павлова.

Об этом стало известно на очередном слушании дела о хищении и злоупотреблении полномочиями на сумму более 4 миллиардов рублей. Оно состоялось 11 июля, сообщает novokuznetsk.su.

С ходатайством о снятии ареста обратились представители «Альфа-Банка». Оно было мотивировано тем, что в настоящее время по решению суда кредитный договор, заключённый с «Альфа-Банком» для строительства «Сити Молла», расторгнут. Однако решение суда не вступило в законную силу.

Центральный районный суд Новокузнецка отказал в удовлетворении ходатайства о снятии ареста на имущество.

Напомним, информация о наложении ареста на здание торгового центра появилась в марте прошлого года.