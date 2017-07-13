Синоптики дали прогноз на ближайшие дни.

В ближайшие дни в Кузбассе сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, при грозах возможен град, сообщается на сайте Кемеровского гидрометцентра.

В пятницу, 14 июля, при прохождении холодного атмосферного фронта, усилится северо-западный ветер. При грозах его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Днём в большинстве районов области пройдут дожди, местами сильные, грозы, возможен град. Температура воздуха составит +17…+22 градуса, по югу до +27. Ночью похолодает до +9…+14 градусов

В субботу, 15 июля, в отдельных районах ожидаются небольшие дожди, грозы. Северный ветер усилится до 14 метров в секунду. Днём воздух прогреется до +21…+26 градусов. Ночью около столбик термометра опустится до +12.

В воскресенье, 16 июля, синоптики также прогнозируют 21…26 градусов тепла. Местами ещё сохранятся небольшие дожди, грозы. В ночные часы температура понизится до +8…+13 градусов

В понедельник, 17 июля, и вторник, 18 июля, погода существенно не изменится.