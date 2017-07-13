В Новокузнецке установили скульптуру сталевара.

Она разместилась на главной проходной заводоуправления Евраз ЗСМК. Скульптура стала завершающим акцентом в оформлении доски почёта комбината и посвящена 60-летию начала его строительства, сообщает novokuznetsk.su.

Над созданием фигуры работали полгода. По словам модельщика литейного цеха Евраз ЗСМК Александра Боброва, сначала были тщательно проработаны эскизы. На их основе создали глиняную копию. После был сделан каркас с соблюдением всех технологий.

Отметим, в Новокузнецке начались праздничные мероприятия, посвящённые Дню металлурга. Подробную программу можно посмотреть здесь.