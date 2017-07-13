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В Новокузнецке появилась новая достопримечательность

Сегодня 16:10
560
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

В Новокузнецке установили скульптуру сталевара.

Она разместилась на главной проходной заводоуправления Евраз ЗСМК. Скульптура стала завершающим акцентом в оформлении доски почёта комбината и посвящена 60-летию начала его строительства, сообщает novokuznetsk.su.

Над созданием фигуры работали полгода. По словам модельщика литейного цеха Евраз ЗСМК Александра Боброва, сначала были тщательно проработаны эскизы. На их основе создали глиняную копию. После был сделан каркас с соблюдением всех технологий.

Отметим, в Новокузнецке начались праздничные мероприятия, посвящённые Дню металлурга. Подробную программу можно посмотреть здесь.

Комментарии 9
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1
17 1
Не вижу грязи на нем! Какой же это сталевар, чистенький.
Не вижу пота, Щитка - очков, верхонок, валенок, ******** фартука, мокрой робы, отвисшей от тяжести пота.
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11 1
Такого сталевара по 6С и ТЭБЭшники уже заклевали и без премии оставили!
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10 0
Ах да, самое главное!
Где "намордник"?????? В виде лепестка, полумаски, маски.
В горячем цехе органы дыхания защищать надо.
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1
4 0
Не вижу грязи на нем! Какой же это сталевар, чистенький.
Не вижу пота, Щитка - очков, верхонок, валенок, ******** фартука, мокрой робы, отвисшей от тяжести пота.
су конный фартук надо запикать?????
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?
1 0
Про европейский курорт в самом центре новокузнецка-вы бредите чтоль?
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?
2 0
Про европейский курорт в самом центре новокузнецка-вы бредите чтоль?
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Малай
0 0
Ах да, самое главное!
Где "намордник"?????? В виде лепестка, полумаски, маски.
В горячем цехе органы дыхания защищать надо.
Твоя фамилия не Кошкин часом ?
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)
0 0
Про европейский курорт в самом центре новокузнецка-вы бредите чтоль?
Да это они так рыгаловку говоровскую рекламируют ))) Видать совсем никто не ходит туды )) В минус наверное работают. Самый центр города испоганили этим сараем. Желаю им, чтобы они вообще обанкротились )))
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)
3 0
Сталевар какой-то липовый. Истукан. Вот в саду металлургов "живые" скульптуры, а этот - фэйк какой-то.
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