По итогам первого квартала этого года на рынке ипотечного кредитования страны сложился удивительный феномен, когда при постоянно снижающейся ставке ипотека показала отрицательный результат, упав и по объёму, и по количеству кредитов к аналогичному периоду прошлого года.

Похоже, нас можно поздравить: мы наконец-то вспомнили старую добрую пословицу наших дедушек-бабушек про «семь раз отмерь — один отрежь». И научились осторожно и расчётливо подходить к такому серьёзному решению — брать или не брать ипотечный кредит, а если брать — как его отдавать. В результате, естественно, будет меньше людей, кого обманут собственные просчёты.

Между тем финансовые аналитики считают, что сейчас на общероссийском рынке ипотеки «воцарился штиль». И это несмотря на снижение ставок по ипотеке до рекордно низкого уровня. В настоящее время рынок характеризуется тем, что условия по ипотечным кредитам улучшаются. Во-первых, беспрецедентно уменьшились ставки. Ещё 1 января прошлого года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам в стране равнялась 13,36%, а сегодня эта планка «упала» до немногим больше 10%.

Во-вторых, снизились цены на недвижимость, что тоже не может не радовать. Во время кредитного бума 2007−2008 годов всё было немного по-другому. Спрос на кредиты рос, что обеспечивало снижение ипотечной ставки и смягчение условий кредитования. Именно тогда многие банки начали выдавать кредиты вообще без первоначального взноса — условие, которое, видимо, ещё не скоро будет повторено рынком.

Но одновременно быстрыми темпами росла стоимость недвижимости, на что влияли невысокие объёмы строительства и опережающий рост доходов населения. В такой ситуации было трудно понять, что выгоднее: ждать дальнейшего снижения ставки или покупать быстро, пока цены не выросли. В основном, выбор тогда делался в пользу покупки и, соответственно, кредита.

Сейчас ситуация кардинально другая. Цены на недвижимость снизились — причём «отскока» вверх не наблюдается, то есть ярко выраженное «дно» отсутствует. Между тем ипотечная ставка уменьшилась. В общем, как ни крути, а самое время — брать ипотеку. Все, кто планируют это сделать, оказываются в беспроигрышном положении — они в любом случае выиграют от снижения ставки, а возможно, ещё и от дальнейшего падения цен на квадратные метры.

Стоит рынку недвижимости хотя бы пару месяцев начать демонстрировать рост цены, как масса желающих устремится в банки брать кредиты. И это, скорее всего, спровоцирует рынок недвижимости на увеличение стоимости жилья. Да и спрос на квартиры, а значит, и рост их цен начнёт традиционно увеличиваться с конца лета — начала осени. Возможно, к этому времени банки могут снизить ставку по ипотеке ещё на 0,5−1%. Однако на цены «квадратов» это тоже повлияет. Так что тут главное — не опоздать, удачно «попав» между минимальной ценой за квадрат и самой низкой ставкой по ипотеке.

По данным ЦБ, уже в апреле российские банки предоставляли ипотечные кредиты со средневзвешенной ставкой 11,45%. Сегодня средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам опустилась до минимального значения за последние пять лет. Об этом свидетельствуют «Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования», опубликованные Банком России. Однако у нас в городе ещё в начале весны можно было взять ипотеку со ставкой 10,5%.

Комментирует ведущий специалист кредитных ресурсов АО «Кузнецкбизнесбанк» Екатерина Косарева: