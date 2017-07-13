В Кемерове 15-летнюю девочку, которую искали погибла на стройке возле торгового центра «Променад-3».

Накануне гибели девушка ушла из дома и пропала. Родные заявили об этом в полицию. Пока разыскивали школьницу были отработаны её взаимоотношения с друзьями и знакомыми, изучена её личность и атмосфера в семье.

«Так, при проверке лиц, которые были заявлены как без вести пропавшие, личность погибшей была установлена. Ей оказалась 15-летняя жительница Кемеровского района. Потерпевшая опознана родственниками», — сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.

В настоящее время устанавливается причина смерти 15-летней школьницы. Ведётся следствие.