В Кемерове 15-летнюю девочку, которую искали погибла на стройке возле торгового центра «Променад-3».
Накануне гибели девушка ушла из дома и пропала. Родные заявили об этом в полицию. Пока разыскивали школьницу были отработаны её взаимоотношения с друзьями и знакомыми, изучена её личность и атмосфера в семье.
«Так, при проверке лиц, которые были заявлены как без вести пропавшие, личность погибшей была установлена. Ей оказалась 15-летняя жительница Кемеровского района. Потерпевшая опознана родственниками», — сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.
В настоящее время устанавливается причина смерти 15-летней школьницы. Ведётся следствие.
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