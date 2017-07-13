Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на овощи и фрукты.
Подорожание связано с холодной погодой.
Темп роста цен на плодоовощную продукцию составил 8,3 процента. Наблюдаемый в июне значительный рост цен на плодоовощную продукцию является нетипично высоким для данного времени года. Это и стало основным фактором ускорения годовой инфляции, — цитирует Лайф.ру сообщение Центробанка России.
Отмечается, что из-за холодной весны ряд плодоовощных культур посадили немного позже срока и меньше обычного.
Ранее ВашГород.ру сообщал о подорожании овощей в Сибири.
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Тупо, но дальновидно !
Думаю,что никто не отменял давку овощей и фруктов бульдозерами.
Если нет бульдозеров, необходимо обратиться в войсковую ближайшую часть, и давить танками !
Нас ценами не напугать.
Завтра куплю пару килограмм импортных фруктов, и раздавлю гирей - мы едины !
Были: налоги, акцизы, санкции, кризисы, инфляция.
Теперь еще надо на погоду смотреть:
1) если похолодало - "Подорожание связано с холодной погодой";
2) если потеплело - "Подорожание связано с жаркой погодой".
Были: налоги, акцизы, санкции, кризисы, инфляция.
Теперь еще надо на погоду смотреть:
1) если похолодало - "Подорожание связано с холодной погодой";
2) если потеплело - "Подорожание связано с жаркой погодой".
Как это ты прокомментируешь, родной? Сможем на 6 сотках совладать с безработицей?
Были: налоги, акцизы, санкции, кризисы, инфляция.
Теперь еще надо на погоду смотреть:
1) если похолодало - "Подорожание связано с холодной погодой";
2) если потеплело - "Подорожание связано с жаркой погодой".
Тупо, но дальновидно !
Думаю,что никто не отменял давку овощей и фруктов бульдозерами.
Если нет бульдозеров, необходимо обратиться в войсковую ближайшую часть, и давить танками !
Нас ценами не напугать.
Завтра куплю пару килограмм импортных фруктов, и раздавлю гирей - мы едины !
Как это ты прокомментируешь, родной? Сможем на 6 сотках совладать с безработицей?
Как это ты прокомментируешь, родной? Сможем на 6 сотках совладать с безработицей?