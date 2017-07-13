Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на овощи и фрукты.

Подорожание связано с холодной погодой.

Темп роста цен на плодоовощную продукцию составил 8,3 процента. Наблюдаемый в июне значительный рост цен на плодоовощную продукцию является нетипично высоким для данного времени года. Это и стало основным фактором ускорения годовой инфляции, — цитирует Лайф.ру сообщение Центробанка России.

Отмечается, что из-за холодной весны ряд плодоовощных культур посадили немного позже срока и меньше обычного.

Ранее ВашГород.ру сообщал о подорожании овощей в Сибири.