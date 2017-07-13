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Дожди в Новосибирске задержатся ещё на несколько дней

В России подорожают овощи и фрукты

Сегодня 17:00
536
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
drdavidgeier.com

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на овощи и фрукты.

Подорожание связано с холодной погодой.

Темп роста цен на плодоовощную продукцию составил 8,3 процента. Наблюдаемый в июне значительный рост цен на плодоовощную продукцию является нетипично высоким для данного времени года. Это и стало основным фактором ускорения годовой инфляции, — цитирует Лайф.ру сообщение Центробанка России.

Отмечается, что из-за холодной весны ряд плодоовощных культур посадили немного позже срока и меньше обычного.

Ранее ВашГород.ру сообщал о подорожании овощей в Сибири.

Комментарии 18
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Кстати:
18 1
Все пропутинцы утверждают: если бы не было санкций, их бы надо было выдумать.
Тупо, но дальновидно !
Думаю,что никто не отменял давку овощей и фруктов бульдозерами.
Если нет бульдозеров, необходимо обратиться в войсковую ближайшую часть, и давить танками !
Нас ценами не напугать.
Завтра куплю пару килограмм импортных фруктов, и раздавлю гирей - мы едины !
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*
27 0
Новый фактор ценообразования в РФ!

Были: налоги, акцизы, санкции, кризисы, инфляция.
Теперь еще надо на погоду смотреть:
1) если похолодало - "Подорожание связано с холодной погодой";
2) если потеплело - "Подорожание связано с жаркой погодой".
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имеем
3 0
Новый фактор ценообразования в РФ!

Были: налоги, акцизы, санкции, кризисы, инфляция.
Теперь еще надо на погоду смотреть:
1) если похолодало - "Подорожание связано с холодной погодой";
2) если потеплело - "Подорожание связано с жаркой погодой".
Каждому восьмому россиянину едва по карману даже покупка продуктов
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алекс
12 8
Самим слабо выращивать на 6 сотках? Правильно лучше сопли пускать.
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ж
6 9
Самим слабо выращивать на 6 сотках? Правильно лучше сопли пускать.
Пропаганда нищебродства.
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Галина
5 7
Самим слабо выращивать на 6 сотках? Правильно лучше сопли пускать.
А лучше в пещеру и облачиться в шкуру, мы что одичалые? Каждый должен заниматься своим делом, кто хлеб растить, кто промышленность развивать, кто у мартена или в шахте. Назад пути нет. Так мучились мы и наши родители - на работу- на дачу, поспал и опять по кругу. Мы живем в мощном государстве! Всё должно работать.
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ладно-ладно
8 0
Самим слабо выращивать на 6 сотках? Правильно лучше сопли пускать.
сопли пускать не будем, что-нибудь вырастим сами. Но тут такое дело - с холодной погодой увязывают и рост безработицы в России.
Как это ты прокомментируешь, родной? Сможем на 6 сотках совладать с безработицей?
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stek
8 0
Новый фактор ценообразования в РФ!

Были: налоги, акцизы, санкции, кризисы, инфляция.
Теперь еще надо на погоду смотреть:
1) если похолодало - "Подорожание связано с холодной погодой";
2) если потеплело - "Подорожание связано с жаркой погодой".
Это как доллар: Доллар дорожает - цены растут, доллар дешевеет - цены, блин, тоже растут.....(
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Акрихин
0 3
Все пропутинцы утверждают: если бы не было санкций, их бы надо было выдумать.
Тупо, но дальновидно !
Думаю,что никто не отменял давку овощей и фруктов бульдозерами.
Если нет бульдозеров, необходимо обратиться в войсковую ближайшую часть, и давить танками !
Нас ценами не напугать.
Завтра куплю пару килограмм импортных фруктов, и раздавлю гирей - мы едины !
Чо такое забористое куришь ? Отсыпь маленько ))))
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Акрихин
0 4
Самим слабо выращивать на 6 сотках? Правильно лучше сопли пускать.
Смеётесь ? Что бы офисный планктон что либо, кроме мастурбации, своими руками делал ))))
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Акрихин
0 6
сопли пускать не будем, что-нибудь вырастим сами. Но тут такое дело - с холодной погодой увязывают и рост безработицы в России.
Как это ты прокомментируешь, родной? Сможем на 6 сотках совладать с безработицей?
А чего это вы, хомячки навального, так возбудились, а ?))))
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Акрихин
0 4
А лучше в пещеру и облачиться в шкуру, мы что одичалые? Каждый должен заниматься своим делом, кто хлеб растить, кто промышленность развивать, кто у мартена или в шахте. Назад пути нет. Так мучились мы и наши родители - на работу- на дачу, поспал и опять по кругу. Мы живем в мощном государстве! Всё должно работать.
Правильно ! А вы, офисные крысы, должны только купоны стричь ))))
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алекс
1 3
сопли пускать не будем, что-нибудь вырастим сами. Но тут такое дело - с холодной погодой увязывают и рост безработицы в России.
Как это ты прокомментируешь, родной? Сможем на 6 сотках совладать с безработицей?
Ну это ведь другая тема, хотя уверен кто хочет работу найти тот её найдёт, да не за такие деньги как хотелось бы и профессию может придётся сменить, но найти можно пускай и не высокая зарплата, а по вашему лучше идти мусорные бачки проверять и ругать всех и вся в интернете сидя на диване за клавиатурой??? Я так думаю Америка будет давить, настанут времена тяжёлые и те не большие возможности которые у вас ещё есть сейчас года через два будут восприниматься вами за счастье.Обратной дороги уже нет, точка не возврата уже пройдена, так что используйте возможности, используйте, пока они ещё есть. Вообще думаю в России у многих смех с дивана прекратится.
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.
4 0
Самим слабо выращивать на 6 сотках? Правильно лучше сопли пускать.
Придурок, пока ты ездишь на свои 6 соток, ты на бензин истратишь больше))) плюс спину сорвешь и будешь на старости лет работать на одни лекарства.
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.
1 2
Это как доллар: Доллар дорожает - цены растут, доллар дешевеет - цены, блин, тоже растут.....(
Покупайте доллары сейчас к новому году будет пасто
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Эн
4 0
Самим слабо выращивать на 6 сотках? Правильно лучше сопли пускать.
Негде мне выращивать ! Сначала надо эти сотки купить . Я -городской житель и овощи могу только купить . Поэтому мне важно стоимость овощей и фруктов ! А вас умников - на огороды !!!
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Ха ха ха
0 3
Придурок, пока ты ездишь на свои 6 соток, ты на бензин истратишь больше))) плюс спину сорвешь и будешь на старости лет работать на одни лекарства.
В старости и ты будешь на лекарства работать, потому как жрёшь всякое дерьмо
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Ха ха ха
0 1
Покупайте доллары сейчас к новому году будет пасто
А почему не юани ?
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