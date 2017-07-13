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Новокузнецкий «Металлург» пополнился новым игроком

Сегодня 17:30
183
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
metallurg-nk.ru

Спортсмен уже прибыл в Новокузнецк и приступил к тренировкам.

Новокузнецкий хоккейный клуб подписал контракт с 24-летним нападающим из Словакии Бруно Мразом. Срок соглашения составит 1 сезон, сообщается на сайте «Металлурга».

Бруно Мраз (13.04.1993) — воспитанник словацкого клуба «Слован». В сезоне 2016/17 выступал в чемпионате своей страны за «Зволен», который по итогам регулярного первенства занял 5 место из 11 и стал четвертьфиналистом соревнований.

Минувший сезон стал лучшим в карьере нападающего по количеству набранных очков. В регулярном чемпионате Бруно Мраз в 44 матчах заработал 36 баллов за результативность и стал четвёртым бомбардиром «Зволена». По числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате хоккеист занял 3 место в «Зволене». В плей-офф нападающий принял участие во всех 7 матчах и стал вторым в команде в списке бомбардиров, заработав 6 баллов.

Бруно Мраз стал первым легионером в нынешнем составе «Металлурга».

Комментарии 3
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А своих, доморощенных профессионалов, в другие клубы продаем.
Капец.
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Верните в "родную" команду своих бомбардиров! И будет тогда хОКкей.
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serega3308 1091
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Верните в "родную" команду своих бомбардиров! И будет тогда хОКкей.
наш хоккей только за счет этого и живет ч то выращивают и продают. если перестанут продавать то хоккей просто исчезнет
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