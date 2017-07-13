Спортсмен уже прибыл в Новокузнецк и приступил к тренировкам.

Новокузнецкий хоккейный клуб подписал контракт с 24-летним нападающим из Словакии Бруно Мразом. Срок соглашения составит 1 сезон, сообщается на сайте «Металлурга».

Бруно Мраз (13.04.1993) — воспитанник словацкого клуба «Слован». В сезоне 2016/17 выступал в чемпионате своей страны за «Зволен», который по итогам регулярного первенства занял 5 место из 11 и стал четвертьфиналистом соревнований.

Минувший сезон стал лучшим в карьере нападающего по количеству набранных очков. В регулярном чемпионате Бруно Мраз в 44 матчах заработал 36 баллов за результативность и стал четвёртым бомбардиром «Зволена». По числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате хоккеист занял 3 место в «Зволене». В плей-офф нападающий принял участие во всех 7 матчах и стал вторым в команде в списке бомбардиров, заработав 6 баллов.

Бруно Мраз стал первым легионером в нынешнем составе «Металлурга».