Спортсмен уже прибыл в Новокузнецк и приступил к тренировкам.
Новокузнецкий хоккейный клуб подписал контракт с 24-летним нападающим из Словакии Бруно Мразом. Срок соглашения составит 1 сезон, сообщается на сайте «Металлурга».
Бруно Мраз (13.04.1993) — воспитанник словацкого клуба «Слован». В сезоне 2016/17 выступал в чемпионате своей страны за «Зволен», который по итогам регулярного первенства занял 5 место из 11 и стал четвертьфиналистом соревнований.
Минувший сезон стал лучшим в карьере нападающего по количеству набранных очков. В регулярном чемпионате Бруно Мраз в 44 матчах заработал 36 баллов за результативность и стал четвёртым бомбардиром «Зволена». По числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате хоккеист занял 3 место в «Зволене». В плей-офф нападающий принял участие во всех 7 матчах и стал вторым в команде в списке бомбардиров, заработав 6 баллов.
Бруно Мраз стал первым легионером в нынешнем составе «Металлурга».
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Капец.