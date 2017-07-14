Найк Борзо́в уже готов к концерту в Новокузнецке! А готов ли ты? Культовый персонаж российской рок-сцены 30 июля 2017 года в 20:00 даст концерт в ресторане «Paulaner Brauhaus» Новокузнецк!





На рубеже 1990-х и начала 2000-х годов Найк Борзов считался одним из самых видных представителей инди-рока в России, а после успеха альбомов «Головоломка», «Супермэн» и «Заноза» был заметным исполнителем и в поп-музыке. Ныне считается культовой фигурой в жанре российской альтернативы. В прессе был назван «русским Питом Доэрти», в частности, из-за текстов песен группы «Инфекция», также ставшей культовой в истории российского панка. Также почитаем в среде отечественной андеграундной музыки.



Сам Борзов утверждал, что идея создать свою первую рок-группу пришла к нему в 1984 году, когда он услышал альбом группы «Joy Division» — «Unknown Pleasures». Также утверждал, что был одним из основателей инди-движения в России в музыке.

Стоимость билетов:

до 20.07 — 2000 р. / 2300 р.

до 29.07 — 2200 р. / 2500 р.

в день концерта — 2500 р. / 2800 р. Успевайте бронировать лучшие места!

Подробности по телефону: 576−546!

Билеты в продаже в кассе ресторана «Paulaner Brauhaus»!