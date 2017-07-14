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«45 лет в космосе»: Найк Борзов в Новокузнецке

Сегодня 09:05
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Paulaner Brauhaus

Найк Борзо́в уже готов к концерту в Новокузнецке! А готов ли ты? Культовый персонаж российской рок-сцены 30 июля 2017 года в 20:00 даст концерт в ресторане «Paulaner Brauhaus» Новокузнецк!



На рубеже 1990-х и начала 2000-х годов Найк Борзов считался одним из самых видных представителей инди-рока в России, а после успеха альбомов «Головоломка», «Супермэн» и «Заноза» был заметным исполнителем и в поп-музыке. Ныне считается культовой фигурой в жанре российской альтернативы. В прессе был назван «русским Питом Доэрти», в частности, из-за текстов песен группы «Инфекция», также ставшей культовой в истории российского панка. Также почитаем в среде отечественной андеграундной музыки.

Сам Борзов утверждал, что идея создать свою первую рок-группу пришла к нему в 1984 году, когда он услышал альбом группы «Joy Division» — «Unknown Pleasures». Также утверждал, что был одним из основателей инди-движения в России в музыке.

Стоимость билетов:
до 20.07 — 2000 р. / 2300 р.
до 29.07 — 2200 р. / 2500 р.
в день концерта — 2500 р. / 2800 р.

Успевайте бронировать лучшие места!
Подробности по телефону: 576−546!

Билеты в продаже в кассе ресторана «Paulaner Brauhaus»!

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