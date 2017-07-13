В Орджоникидзевском районе после небольшого ливня оказались затоплены главные улицы района. В очередной раз дорожная инфраструктура Новокузнецка показала свою несостоятельность.

В редакцию ВашГород.ру поступило много обращений от новокузнечан, которые подкрепляли свои рассказы фотографиями потопа.

«Всего лишь 20-минутный ливень доказал, что нет у нас в городе нормальных ливнёвок. Опять всё затопило. Конечную остановку в Новобайдаевке также всю залило», — сообщил Александр.

«На улице Слесарная, которую сделали в честь года Орджоникидзевского района затопило, и которой хвалился наш дорогой мэр. Лужа большая, машинам приходится объезжать водную преграду по встречке», — отметил другой новокузнечанин Иван.

«Посмотрите, шла сегодня с ребёнком, и вместо пешеходного перехода меня ожидала водная переправа», — рассказала Наталья.