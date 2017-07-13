В Орджоникидзевском районе после небольшого ливня оказались затоплены главные улицы района. В очередной раз дорожная инфраструктура Новокузнецка показала свою несостоятельность.
В редакцию ВашГород.ру поступило много обращений от новокузнечан, которые подкрепляли свои рассказы фотографиями потопа.
«Всего лишь 20-минутный ливень доказал, что нет у нас в городе нормальных ливнёвок. Опять всё затопило. Конечную остановку в Новобайдаевке также всю залило», — сообщил Александр.
«На улице Слесарная, которую сделали в честь года Орджоникидзевского района затопило, и которой хвалился наш дорогой мэр. Лужа большая, машинам приходится объезжать водную преграду по встречке», — отметил другой новокузнечанин Иван.
«Посмотрите, шла сегодня с ребёнком, и вместо пешеходного перехода меня ожидала водная переправа», — рассказала Наталья.
Отметим, ситуация с работой ливневых канализаций в Новокузнецке вызывает много нареканий со стороны горожан уже не первый год. Однако на многих участках, уже по традиции даже после небольших дождей образуются большие «моря».
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Ваши 2-й и З-й этапы завершения решения проблемы будут заключаться в длительном ожидании ... .
Если ничего и никем не будет сделано по Вашему обращению, обратитесь в эту же Прокуратуру с жалобой на бездействие этого ".... надзора".
- Ооооочень эффективный способ решения любой даже мизерной проблемы ! (Повторюсь, из личного опыта.)
Шланги и ведра в руки берите, лужу, лужу отсосите..
Эй вы там не спите, водицу уберите.
В Байдаевке и на Запсибе..
Выха-выхадите.. Эй вы там не спите.
Шланги и ведра в руки берите, лужу, лужу отсосите..
Эй вы там не спите, водицу уберите.
В Байдаевке и на Запсибе..
Выха-выхадите.. Эй вы там не спите.
Вот и превращается наш город в сырую погоду и весной в Венецию. И асфальт зимой мороз взламывается.
Вот и превращается наш город в сырую погоду и весной в Венецию. И асфальт зимой мороз взламывается.