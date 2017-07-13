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Дожди в Новосибирске задержатся ещё на несколько дней

Целый район Новокузнецка терпит стихийное бедствие: земля уходит под воду

13 июля 19:58
1467
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Орджоникидзевском районе после небольшого ливня оказались затоплены главные улицы района. В очередной раз дорожная инфраструктура Новокузнецка показала свою несостоятельность.

В редакцию ВашГород.ру поступило много обращений от новокузнечан, которые подкрепляли свои рассказы фотографиями потопа.

«Всего лишь 20-минутный ливень доказал, что нет у нас в городе нормальных ливнёвок. Опять всё затопило. Конечную остановку в Новобайдаевке также всю залило», — сообщил Александр.

«На улице Слесарная, которую сделали в честь года Орджоникидзевского района затопило, и которой хвалился наш дорогой мэр. Лужа большая, машинам приходится объезжать водную преграду по встречке», — отметил другой новокузнечанин Иван.

«Посмотрите, шла сегодня с ребёнком, и вместо пешеходного перехода меня ожидала водная переправа», — рассказала Наталья.

Отметим, ситуация с работой ливневых канализаций в Новокузнецке вызывает много нареканий со стороны горожан уже не первый год. Однако на многих участках, уже по традиции даже после небольших дождей образуются большие «моря».

Комментарии 14
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Мария
20 0
Это точно беда. Помню весной наши власти ул. Новобайдаевки перекрывали типа ливневые канализации прочистить. А была ли данная работа сделана? Подождали когда само высохнет и открыли снова.
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z
6 2
Это точно беда. Помню весной наши власти ул. Новобайдаевки перекрывали типа ливневые канализации прочистить. А была ли данная работа сделана? Подождали когда само высохнет и открыли снова.
Ну забыли они, праздновали, ведь сами их выбрали, теперь они отрываются от народца.
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Могу поделиться опытом:
16 0
Это точно беда. Помню весной наши власти ул. Новобайдаевки перекрывали типа ливневые канализации прочистить. А была ли данная работа сделана? Подождали когда само высохнет и открыли снова.
обратитесь в Прокуратуру, она через 7 - 11 дней( из личного опыта) переадресует Ваше обращение в какой - либо ".... надзор" и на этом будет завершен Ваш первый этап решения проблемы.
Ваши 2-й и З-й этапы завершения решения проблемы будут заключаться в длительном ожидании ... .
Если ничего и никем не будет сделано по Вашему обращению, обратитесь в эту же Прокуратуру с жалобой на бездействие этого ".... надзора".
- Ооооочень эффективный способ решения любой даже мизерной проблемы ! (Повторюсь, из личного опыта.)
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Венz
6 0
Администрации, нач УДКХ и Б города, надо дневать и ночевать, пока не устранят проблему. Ведь это ЧП!
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И.В.Сталин
12 0
Я вам пришлю тов. Берия, он наведёт порядок!
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да-да
14 0
Орджоникидзевский район не первый год топит, никакой реальной помощи его жителям нет.
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Ветер перемен...
5 0
Ну а что вы хотели? ЕР!
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олег
4 0
вот так и вся Расея, тонет в дерьме, но даже сквозь нечистоты свято верит в то что их кто то спасет... бедная маша
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Недомерок
8 0
Новокузнецкие лохи, выха- выхадите, Кузню, Кузню приберите..
Шланги и ведра в руки берите, лужу, лужу отсосите..
Эй вы там не спите, водицу уберите.
В Байдаевке и на Запсибе..
Выха-выхадите.. Эй вы там не спите.
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Недомерок
1 0
Новокузнецкие лохи, выха- выхадите, Кузню, Кузню приберите..
Шланги и ведра в руки берите, лужу, лужу отсосите..
Эй вы там не спите, водицу уберите.
В Байдаевке и на Запсибе..
Выха-выхадите.. Эй вы там не спите.
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Физик
2 0
а потом говорят в УДКХ, что это у нас дороги разрушаются, так если вы физику за пятый класс учили - то получается, где постоянно образуются лужи там асфальт и трескается, особенно когда начнётся осень и будет перепад температур с плюса на минус. Если дорога сухая и вся вода с неё отводится - то она может прослужить до 10 лет!
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Паша
3 0
Может показать этим умникам как нужно работать! Власти хвалятся, что они деньги из федерального бюджета на дороги выбили. Так посмотрите как эти деньги расходуются - деньги в прямом смысле топят в лужах. На пойменом шоссе после первого же дождя дорога вся в лужах и что в итоге будет? Правильно, дорое после первой же зимы придёт большой капец!
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Венz
1 0
а потом говорят в УДКХ, что это у нас дороги разрушаются, так если вы физику за пятый класс учили - то получается, где постоянно образуются лужи там асфальт и трескается, особенно когда начнётся осень и будет перепад температур с плюса на минус. Если дорога сухая и вся вода с неё отводится - то она может прослужить до 10 лет!
Интересно. А где учили наших новокузнецких дорожных инженеров, которые понастроили такие дороги практически без ливнёвки, без водоотведения и ниже уровня обочин?
Вот и превращается наш город в сырую погоду и весной в Венецию. И асфальт зимой мороз взламывается.
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Михал Иваныч
0 0
Интересно. А где учили наших новокузнецких дорожных инженеров, которые понастроили такие дороги практически без ливнёвки, без водоотведения и ниже уровня обочин?
Вот и превращается наш город в сырую погоду и весной в Венецию. И асфальт зимой мороз взламывается.
Ты какие именно дороги имеешь в виду? Напиши конкретней. Если транспортную (объездную), то ее хй знает когда строили и хй знает на какие деньги. Как построили, так и стоит бедненькая, без ливневки и водоотводных канав ((. Щас недомерок попилит федеральное баблишко на асфальтике, отчитается, что якобы сделали чуть ли не реконструкцию и на этом все. Временщик-вор. Если бы был настоящий мэр, а не итальянский вор , то сделали бы проект реконструкции, подняли бы уровень полотна и в обязательном порядке сделали водоотвод, а уже потом "наклеили" бы асфальт.
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