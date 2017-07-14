Организаторы обещают масштабную шоу-программу.
15 июля легенде русского автопрома «Лада 4×4» исполняется 40 лет. В честь этого события автосалоны «Запсиб-Лада» и «Азия Авто Усть-Каменогорск» устраивают праздник в Новокузнецке.
Гостей ждут шоу-программа, конкурсы, тест-драйв и многое другое, сообщают организаторы.
Приглашаются все желающие. Горожан ждут в парке культуры и отдыха «Водный"15 июля с 12:00 до 15:00.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
"Под лозунгом - полвека в строю!"