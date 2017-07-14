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В Новокузнецке устроят тест-драйв в честь юбилея легендарного авто

Сегодня 07:00
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
avtosreda.ru

Организаторы обещают масштабную шоу-программу.

15 июля легенде русского автопрома «Лада 4×4» исполняется 40 лет. В честь этого события автосалоны «Запсиб-Лада» и «Азия Авто Усть-Каменогорск» устраивают праздник в Новокузнецке.

Гостей ждут шоу-программа, конкурсы, тест-драйв и многое другое, сообщают организаторы.

Приглашаются все желающие. Горожан ждут в парке культуры и отдыха «Водный"15 июля с 12:00 до 15:00.

Комментарии 5
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Венz
7 0
Стоит устроить тест-драйв ещё более древнего ТС, которому уже не менее пол века - легендарного, так любимого (не народом) автобизнесменами ПАЗа!
"Под лозунгом - полвека в строю!"
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да-да
8 0
УАЗ рулит,ему нет равных
По поломкам и отказам.
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Андрей
1 0
По поломкам и отказам.
Да с чего вдруг то,военные уазики 80х годов и ценник у них как на хорошую иномарку
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Алексей
1 0
Причём тут Уаз, когда в новости речь идёт о Ниве?
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