Организаторы обещают масштабную шоу-программу.

15 июля легенде русского автопрома «Лада 4×4» исполняется 40 лет. В честь этого события автосалоны «Запсиб-Лада» и «Азия Авто Усть-Каменогорск» устраивают праздник в Новокузнецке.

Гостей ждут шоу-программа, конкурсы, тест-драйв и многое другое, сообщают организаторы.

Приглашаются все желающие. Горожан ждут в парке культуры и отдыха «Водный"15 июля с 12:00 до 15:00.