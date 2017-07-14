Сократится и время ожидания заказа.
Это станет возможным благодаря объединению «Яндекс.Такси» и российского Uber. Соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок уже подписано, сообщает TJ.
Изменения коснутся российских регионов, а также Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстана.
По словам генерального директора «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна, для заказа поездок останутся доступны оба приложения сервисов, а водители будут объединены в единую платформу. Он отметил, что это позволит увеличить количество доступных автомобилей и сократить время ожидания заказа.
Ранее ВашГород.ру сообщал о запуске сервиса «Яндекс.Такси» в Кемерове.
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Как ездила за 67 от Универсама до Сити, так и езжу. На прошлой неделе за вояж по маршруту Леруа - Доминго - Франкфурта около полутора сотен отдали. Это при том, что остальные взяли бы в районе трёхсот.
Сам-то в каком такси трудишься?