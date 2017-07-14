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В России поездки на такси станут доступнее

Сегодня 07:30
820
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
presidenttaxi.ru

Сократится и время ожидания заказа.

Это станет возможным благодаря объединению «Яндекс.Такси» и российского Uber. Соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок уже подписано, сообщает TJ.

Изменения коснутся российских регионов, а также Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстана.

По словам генерального директора «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна, для заказа поездок останутся доступны оба приложения сервисов, а водители будут объединены в единую платформу. Он отметил, что это позволит увеличить количество доступных автомобилей и сократить время ожидания заказа.

Ранее ВашГород.ру сообщал о запуске сервиса «Яндекс.Такси» в Кемерове.

Комментарии 6
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Илья
7 0
Яндекс и гет наглеют на глазах!!!! раньше по городу было 70-80 р., а щас все 130-140 р. Думают раскрутились теперь втридорога можно обдирать!!!!!!
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да-да
7 0
Яндекс и гет наглеют на глазах!!!! раньше по городу было 70-80 р., а щас все 130-140 р. Думают раскрутились теперь втридорога можно обдирать!!!!!!
Потеряют часть клиентов.
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Лёвушка
2 0
Если вас, заправка пьяных, один раз увезли на Ильинку и Запсиб за 70...100 рублей, это не значит, что так всегда будет. Вообще по базовым тарифам без накрутки от ЦУМа до Универсама 65...70 рублей стоит. И это нормально. Когда не было Яши в Новокузнецке, то минималка была 100 и прямо куда, хоть в булочную, хоть на РБТ.
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Местная 8248
0 0
Яндекс и гет наглеют на глазах!!!! раньше по городу было 70-80 р., а щас все 130-140 р. Думают раскрутились теперь втридорога можно обдирать!!!!!!
Не свисти.
Как ездила за 67 от Универсама до Сити, так и езжу. На прошлой неделе за вояж по маршруту Леруа - Доминго - Франкфурта около полутора сотен отдали. Это при том, что остальные взяли бы в районе трёхсот.
Сам-то в каком такси трудишься?
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stek
0 0
RuTaxi подешевле будет...... Да и всякие ожидания и прочее не накручивают.....
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123
0 0
Крахаборы, все дешманские тачки знаете
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