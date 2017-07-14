Сократится и время ожидания заказа.

Это станет возможным благодаря объединению «Яндекс.Такси» и российского Uber. Соглашение об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок уже подписано, сообщает TJ.

Изменения коснутся российских регионов, а также Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстана.

По словам генерального директора «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна, для заказа поездок останутся доступны оба приложения сервисов, а водители будут объединены в единую платформу. Он отметил, что это позволит увеличить количество доступных автомобилей и сократить время ожидания заказа.

Ранее ВашГород.ру сообщал о запуске сервиса «Яндекс.Такси» в Кемерове.