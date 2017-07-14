В Новокузнецке пройдёт благотворительная акция «Твори добро».

Все собранные средства пойдут на поддержку четвероногих из «Общества защиты бездомных «Кот и пёс». Мероприятие состоится на территории «Кузнецкой крепости» в субботу, 15 июля.

Здесь будут организованы площадки, где можно сделать благотворительную фотографию с животными из зооцентра «Мокрый нос» и передать плату за неё в ОЗБЖ «Кот и пёс». Кроме того, можно будет сфотографироваться в костюме рубежа XIX—XX вв. , прокатиться на лошади, а также принять участие в интересных конкурсах и викторинах от музея-заповедника «Кузнецкая крепость» и содружества «Яркие люди», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Главным событием станет традиционная ярмарка общества защиты животных «Кот и пёс». Желающие смогут выбрать любое понравившееся животное и забрать его домой бесплатно.

В часы работы благотворительной акции (с 12:00 до 14:00) вход на территорию Крепости — бесплатный.