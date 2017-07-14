Родителям будущих студентов придётся раскошелиться.

О том, какие специальности популярны в новокузнецких вузах, и сколько стоит обучение, рассказала электронная газета novokuznetsk.su.

Абитуриенты Новокузнецкого филиала КемГУ отдают предпочтение экономическому, юридическому, историко-филологическому и педагогическим факультетам. Конкурс на них может доходить до 5−7 человек на место.

Стоимость обучения в вузе на очной форме начинается от 107 тысяч рублей в год.

В Новокузнецком филиале КузГТУ популярны юридический и экономический, а также факультет государственного муниципального и транспортно-технологического управления.

Здесь цена за год обучения на очном отделении придётся составляет от 102 тысяч рублей.

В СибГИУ списки абитуриентов пополняются с каждым днём, а конкурс уже сейчас составляет 4−5 человека на место. В этом году в вузе стало на 100 бюджетных мест больше, чем в прошлом. Теперь на бесплатной основе здесь смогут учиться ещё 946 человек.

На направлениях, где вообще нет бесплатного обучения, стоимость осталась неизменной, к тому же университет предоставляет скидки для своих студентов. Там, где есть бюджетные и платные места, стоимость обучения незначительно выросла.

В СибГИУ на некоторых специальностях год очного обучения обойдётся в 47,5 тысячи рублей, но плата за обучение на большинстве специальностей также оценивается более чем в 100 тысяч рублей.

Сегодня цены в местных вузах сопоставимы с платой в учебных заведениях крупных городов России, отмечает издание. Например, стоимость обучения в Новосибирском государственном университете (НГУ) в 2017—2018 учебном году составит от 115 до 150 тысяч рублей.