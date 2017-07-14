Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 14 по 16 июля

Сколько стоит обучение в вузах Новокузнецка

Сегодня 09:39
744
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
user.vse42.ru

Родителям будущих студентов придётся раскошелиться.

О том, какие специальности популярны в новокузнецких вузах, и сколько стоит обучение, рассказала электронная газета novokuznetsk.su.

Абитуриенты Новокузнецкого филиала КемГУ отдают предпочтение экономическому, юридическому, историко-филологическому и педагогическим факультетам. Конкурс на них может доходить до 5−7 человек на место.

Стоимость обучения в вузе на очной форме начинается от 107 тысяч рублей в год.

В Новокузнецком филиале КузГТУ популярны юридический и экономический, а также факультет государственного муниципального и транспортно-технологического управления.

Здесь цена за год обучения на очном отделении придётся составляет от 102 тысяч рублей.

В СибГИУ списки абитуриентов пополняются с каждым днём, а конкурс уже сейчас составляет 4−5 человека на место. В этом году в вузе стало на 100 бюджетных мест больше, чем в прошлом. Теперь на бесплатной основе здесь смогут учиться ещё 946 человек.

На направлениях, где вообще нет бесплатного обучения, стоимость осталась неизменной, к тому же университет предоставляет скидки для своих студентов. Там, где есть бюджетные и платные места, стоимость обучения незначительно выросла.

В СибГИУ на некоторых специальностях год очного обучения обойдётся в 47,5 тысячи рублей, но плата за обучение на большинстве специальностей также оценивается более чем в 100 тысяч рублей.

Сегодня цены в местных вузах сопоставимы с платой в учебных заведениях крупных городов России, отмечает издание. Например, стоимость обучения в Новосибирском государственном университете (НГУ) в 2017—2018 учебном году составит от 115 до 150 тысяч рублей.

Комментарии 5
Добавить комментарий
аватар
Читатель
17 0
Скоро будут давать ипотеку на образование - пол миллиона на 5 лет.
Только далеко не факт, что окупится
ответить
аватар
Ledi Di
14 0
Скоро будут давать ипотеку на образование - пол миллиона на 5 лет.
Только далеко не факт, что окупится
Получит диплом о высшем образовании и пойдет работать в магазин,продавцом.))
ответить
аватар
ААА
1 1
Вот вам и бесплатное образование!!!! За 50-100тыр в Москве в переходе можно купить диплом любого ВУЗа, почти лигальный. И если работать не в гос.учереждении, не факт что спалишься)))
ответить
аватар
Know-it-all
1 0
Вот вам и бесплатное образование!!!! За 50-100тыр в Москве в переходе можно купить диплом любого ВУЗа, почти лигальный. И если работать не в гос.учереждении, не факт что спалишься)))
По тебе и видно, что купил(а). Пишется лЕгальный
ответить
аватар
Know-it-all
0 0
Получит диплом о высшем образовании и пойдет работать в магазин,продавцом.))
Ибо нефиг на филологов и историков учиться =)
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ