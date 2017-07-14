Речь идёт о зарубежных торговых интернет-площадках.
Траты россиян на покупки в иностранных интернет-магазинах могут вырасти на 18 процентов. Дело в том, что покупки в них планируют вместо таможенных пошлин облагать НДС. Такое предложение обсуждалось на совещании в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), пишут «Известия».
Иностранным компаниям будет предложено зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе (ФНС) и самостоятельно перечислять 18 процентов от платежа каждого российского покупателя. За интернет-магазины, которые этого не сделают, НДС будут платить сами покупатели — при получении товара.
По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли Алексея Фёдорова, регистрация будет выгодна интернет-магазину. Посылки от такой компании будут проходить таможню по «зелёному коридору». Их не будут вскрывать, досматривать и проверять стоимость. Товары от незарегистрированных пойдут по «красному коридору». На это уйдёт больше времени, а покупателю придётся больше заплатить.
Он также отметил, что нововведение будет приносить в бюджет России 100 миллиардов в год. По словам Алексея Фёдорова, основной спор сейчас ведется между Федеральной таможенной и Федеральной налоговой службами — кто из этих ведомств будет собирать деньги.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
На несколько миллиардеров в России станет больше
Платон, налог на отдых, налог на интернет-покупки...что там еще было,напомните