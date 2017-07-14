Речь идёт о зарубежных торговых интернет-площадках.

Траты россиян на покупки в иностранных интернет-магазинах могут вырасти на 18 процентов. Дело в том, что покупки в них планируют вместо таможенных пошлин облагать НДС. Такое предложение обсуждалось на совещании в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), пишут «Известия».

Иностранным компаниям будет предложено зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе (ФНС) и самостоятельно перечислять 18 процентов от платежа каждого российского покупателя. За интернет-магазины, которые этого не сделают, НДС будут платить сами покупатели — при получении товара.

По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли Алексея Фёдорова, регистрация будет выгодна интернет-магазину. Посылки от такой компании будут проходить таможню по «зелёному коридору». Их не будут вскрывать, досматривать и проверять стоимость. Товары от незарегистрированных пойдут по «красному коридору». На это уйдёт больше времени, а покупателю придётся больше заплатить.

Он также отметил, что нововведение будет приносить в бюджет России 100 миллиардов в год. По словам Алексея Фёдорова, основной спор сейчас ведется между Федеральной таможенной и Федеральной налоговой службами — кто из этих ведомств будет собирать деньги.