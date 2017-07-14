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Недвижимость и строительство

«Россияне поймут, что им не нужны квартиры»

Сегодня 10:25
866
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dom.lenta.ru

«Профессор из мусорного бака» предрек смерть культа собственности.

Американец Джефф Уилсон в 1990-х бросил работу в IBM, получил докторскую степень по экологии и организовал уникальный социальный эксперимент: оборудовал для жизни мусорный контейнер и провел в нем целый год, прославившись как «профессор из мусорного бака», сообщает «Лента».

Профессор приехал в Россию по приглашению Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».

«Главное преимущество же в том, что в процессе проведения эксперимента я осознал необходимость кардинальной трансформации самого понятия «жилье». Грубо говоря, я пришел к тому, что все наши представления о пространстве для жизни нужно отправить в тот же бак. И что жилье надо воспринимать как услугу, продукт и как способ аккумулирования жизненного опыта — не более и не менее.

Кроме того, проживание в контейнере позволило мне проводить больше времени в своем районе, со своими студентами. Я много гулял. Когда нет обычной гостиной с телевизором, весь город становится этой гостиной, а общество — телевизионным экраном", — рассказал изданию Джефф Уилсон.

В настоящее время после проведённого года в баке профессор запустил свой бизнес по производству мини-домов, площадь которых составляет чуть более 30 кв. м. Главное, по мнению Джеффа Уилсона, не площадь, а продуманная планировка и дизайн помещений.

«Мы показывали Kasita главам крупнейших в мире строительных корпораций. И многие из них отмечали, что пространство кажется им примерно вдвое большим, чем на самом деле. Такого эффекта удалось достичь за счет бережного отношения к каждому кубическому сантиметру. Мы много внимания уделяем освещению, высоте потолков, организации пространства — чтоб оно казалось максимально просторным», — отметил профессор.

Джефф Уилсон считает, что в США и России, да и во многих других странах культ владения недвижимостью уже, возможно, достиг своего пика.

«И молодежь в вашей стране тоже может рано или поздно прийти к пониманию, что нет необходимости инвестировать в пространство для жизни, в квартиры, что вполне можно и нужно тратиться на что-то другое», — уверен профессор.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о другом новом тренде на рынке российской недвижимости, который не радует ни банкиров, ни застройщиков, ни риелторов.

Комментарии 8
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Дон Хенаро 44343
17 0
В настоящее время после проведённого года в баке профессор запустил свой бизнес по производству мини-домов, площадь которых составляет чуть более 30 кв. м

Это очень классная отличительная черта американцев, они любой жизненный экспириенс могут обратить в бизнес)) Аплодирую стоя чуваку) но не соглашусь) жизненное пространство должно быть больше 30кв.м., другое дело если ты живешь один, тогда такой дом-раскладушка нормальная тема, но не с семьей)
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Анонимный пользователь
0 0
Дон Хенаро:
В настоящее время после проведённого года в баке профессор запустил свой бизнес по производству мини-домов, площадь которых составляет чуть более 30 кв. м

Это очень классная отличительная черта американцев, они любой жизненный экспириенс могут обратить в бизнес)) Аплодирую стоя чуваку) но не соглашусь) жизненное пространство должно быть больше 30кв.м., другое дело если ты живешь один, тогда такой дом-раскладушка нормальная тема, но не с семьей)
Ну для одиноких людей вполне нормальный вариант
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ххх
3 1
Чак Паланик примерно про это в своем "Боксерском клубе" писал. Человек окружает себя массой абсолютно ненужных вещей, квартира в ипотеку и всю жизнь плати. Экономь на всем. Так проходит ЖИЗНЬ...
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Ветер перемен...
7 0
Дон Хенаро:
В настоящее время после проведённого года в баке профессор запустил свой бизнес по производству мини-домов, площадь которых составляет чуть более 30 кв. м

Это очень классная отличительная черта американцев, они любой жизненный экспириенс могут обратить в бизнес)) Аплодирую стоя чуваку) но не соглашусь) жизненное пространство должно быть больше 30кв.м., другое дело если ты живешь один, тогда такой дом-раскладушка нормальная тема, но не с семьей)
Ага,короче конкретно хотят россиян сбомжить и отправить из хрущёвок в мусорные баки. А у самого этого профффэссора какое имущество на Голливудских холмах не хочет он рассказать?! }8-(
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олег
5 0
экстремистский материал. если люди поймут что могут так жить, на фига им правительство? с кого стричь бабло тогда?
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гы
5 0
пусть в таком контейнере в сибири год проживет!
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Пупс новокузнецкий
2 1
Американцы уже давно многие отказались от рождения детей, вместо них заводят собачек и кошек. Теперь у нас внедряют позицию, что семьи не нужны.
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Миша
1 0
Дон Хенаро:
В настоящее время после проведённого года в баке профессор запустил свой бизнес по производству мини-домов, площадь которых составляет чуть более 30 кв. м

Это очень классная отличительная черта американцев, они любой жизненный экспириенс могут обратить в бизнес)) Аплодирую стоя чуваку) но не соглашусь) жизненное пространство должно быть больше 30кв.м., другое дело если ты живешь один, тогда такой дом-раскладушка нормальная тема, но не с семьей)
Почему же дом-раскладушка не для семьи? В прошлом веке в азиатских бывших республиках в юртах жили скотоводы кочевники с семьями, оленеводы и сейчас так живут. Но для нас это прошлое, а для них будущее. Кому-то надо превратить народ в кочевников, и таким образом обеспечить себе роскошную жизнь в собственных имениях. А потом окажется что и кочевать то некуда - вся территория приватизирована и размещать свою юрту можно лишь уплатив налог собственникам.
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