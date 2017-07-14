«Профессор из мусорного бака» предрек смерть культа собственности.

Американец Джефф Уилсон в 1990-х бросил работу в IBM, получил докторскую степень по экологии и организовал уникальный социальный эксперимент: оборудовал для жизни мусорный контейнер и провел в нем целый год, прославившись как «профессор из мусорного бака», сообщает «Лента».

Профессор приехал в Россию по приглашению Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».

«Главное преимущество же в том, что в процессе проведения эксперимента я осознал необходимость кардинальной трансформации самого понятия «жилье». Грубо говоря, я пришел к тому, что все наши представления о пространстве для жизни нужно отправить в тот же бак. И что жилье надо воспринимать как услугу, продукт и как способ аккумулирования жизненного опыта — не более и не менее. Кроме того, проживание в контейнере позволило мне проводить больше времени в своем районе, со своими студентами. Я много гулял. Когда нет обычной гостиной с телевизором, весь город становится этой гостиной, а общество — телевизионным экраном", — рассказал изданию Джефф Уилсон.

В настоящее время после проведённого года в баке профессор запустил свой бизнес по производству мини-домов, площадь которых составляет чуть более 30 кв. м. Главное, по мнению Джеффа Уилсона, не площадь, а продуманная планировка и дизайн помещений.

«Мы показывали Kasita главам крупнейших в мире строительных корпораций. И многие из них отмечали, что пространство кажется им примерно вдвое большим, чем на самом деле. Такого эффекта удалось достичь за счет бережного отношения к каждому кубическому сантиметру. Мы много внимания уделяем освещению, высоте потолков, организации пространства — чтоб оно казалось максимально просторным», — отметил профессор.

Джефф Уилсон считает, что в США и России, да и во многих других странах культ владения недвижимостью уже, возможно, достиг своего пика.

«И молодежь в вашей стране тоже может рано или поздно прийти к пониманию, что нет необходимости инвестировать в пространство для жизни, в квартиры, что вполне можно и нужно тратиться на что-то другое», — уверен профессор.

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